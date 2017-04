Challenger Francavilla: Il Tabellone di Quali con l’order of play di domani

Challenger Francavilla | Terra | e43.000

(1) Zekic, Miljan vs Bye

Virgili, Adelchi vs (WC) Del Federico, Andrea

Romboli, Fernando vs (WC) Spinnato, Daniele

Leite, Wilson vs (7) Griekspoor, Tallon

(2) Michnev, Petr vs Bye

Bednarek, Tomasz vs (WC) Tresca, Giuseppe

Bossel, Adrien vs Giacalone, Omar

(WC) Cirelli, Daniele vs (6) Karatsev, Aslan

(3) Krajinovic, Filip vs Bye

Mager, Gianluca vs (PR) Kovalev, Egor

Strokan, Artem vs Smirnov, Artem

Moroni, Gian Marco vs (8) Ungur, Adrian

(4) Hanfmann, Yannick vs Bye

Karlovskiy, Evgeny vs Dima, Dragos

Sancic, Antonio vs Taberner, Carlos

Bye vs (5) Ofner, Sebastian

Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Adrien Bossel vs Omar Giacalone

2. Gianluca Mager vs [PR] Egor Kovalev

3. Adelchi Virgili vs [WC] Andrea Del Federico

4. Evgeny Karlovskiy vs Dragos Dima

Court 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Fernando Romboli vs [WC] Daniele Spinnato

2. [WC] Daniele Cirelli vs [6] Aslan Karatsev

3. Gian Marco Moroni vs [8] Adrian Ungur

4. Antonio Sancic vs Carlos Taberner

Court 3 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Wilson Leite vs [7] Tallon Griekspoor

2. Artem Strokan vs Artem Smirnov

3. Tomasz Bednarek vs [WC] Giuseppe Tresca