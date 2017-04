WTA Stoccarda: Tabellone di Quali. Camila Giorgi al via

WTA Stuttgart Premier | Indoor | $776.000

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Antonia Lottner vs Mariana Duque-Mariño

2. [2] Jelena Ostapenko vs [WC] Lena Rueffer

3. Lesley Kerkhove vs [WC] Katharina Gerlach

4. [1] Naomi Osaka vs Asia Muhammad

5. [4] Annika Beck vs Lucie Hradecka

6. [WC] Anna Zaja vs Beatriz Haddad Maia

7. Camila Giorgi vs Dinah Pfizenmaier

8. Tamara Korpatsch vs Ana Bogdan

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Kateryna Bondarenko vs [7] Anett Kontaveit

2. Naomi Broady vs Natalia Vikhlyantseva

3. Virginie Razzano vs [8] Jennifer Brady

4. Sachia Vickery vs Valeriya Solovyeva

5. Isabella Shinikova vs Amra Sadikovic

6. [WC] Katharina Hobgarski vs [5] Risa Ozaki

7. Evgeniya Rodina vs [6] Varvara Lepchenko

8. [3] Oceane Dodin vs Katarzyna Piter