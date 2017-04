Challenger Roma Garden: Wild Card a Matteo Donati, Gianluigi Quinzi e Simone Bolelli vincitore dell’edizione 2011

Al Tennis Club Garden in via delle Capannelle, 2017 dal 6 al 13 maggio si disputerà la 22^ edizione del Roma Garden Open Torneo Challenger Tour da 75.000 $. Si conferma una data strategica nel calendario dei tornei ATP, in quanto precede di una settimana l’inizio degli Internazionali BNL d’Italia che si svolgono al Foro Italico.

Wild Card per il main draw a Matteo Donati 219, Gianluigi Quinzi 258 e Simone Bolelli vincitore dell’edizione 2011.

Il Presidente del Tennis Club Garden Pancho Di Matteo ex Davis Man grazie all’esperienza maturata in questi 22 anni, riesce a soddisfare tutti i punti richiesti dall’ International Federation Tennis, per ottenere la semplice autorizzazionead ospitare un evento così prestigioso. Lo dimostra il fatto che nel 2017 solo i Circoli solidi e capaci, hanno confermato le date di questi tornei, sempre molto ambite, ma anche particolarmente onerose.

Pancho Di Matteo è cresciuto da giovane presso il Centro Tecnico Nazionale di Formia, che ha formato campioni come: Panatta, Barazzutti, Zugarelli, Bertolucci, Franchitti, Di Domenico, Castigliano allenati da Mario Belardinelli.

Hanno partecipato al torneo tutti i migliori giocatori italiani a partire da: Fabio Fognini, Filippo Volandri, Simone Bolelli, Andreas Seppi, Paolo Lorenzi che formano l’ossatura della squadra Azzurra di Coppa Davis.

I più grandi interpreti mondiali della racchetta hanno calcato i campi di terra rossa del Garden, tra questi: Ferrero,Davydenko, Grosjean, Ferrer, tutti top ten in carriera. Il tedesco Mayer, Hanescu, Muller, Carreno Busta, Cuevas, Ancic, Del Bonis, Edmund vincitore lo scorso anno ed attuale numero 45 ATP. Il prestigioso appuntamento ha una adeguata risonanza su tutti i giornali, radio, siti Web specializzati e televisioni locali e Nazionali.

Un appuntamento irrinunciabile per i tanti appassionati di tennis della Capitale, che gremiscono le tribune, animando con la loro curiosità e la voglia di protagonismo ogni angolo del Circolo, che gode dalla mattina alla sera, di questa magica e variopinta atmosfera sportiva, mondana e culturale.

Lo Staff organizzativo, stà mettendo a punto i dettagli, per accogliere al meglio atleti, tecnici, sponsors e supporter,facendo tesoro dalle indicazioni ricevute nelle precedenti edizioni fin qui disputate. Tante le strutture ricettive delMunicipio che ospiteranno i protagonisti dell’Evento.

Il montepremi è aumentato, e questo attirerà giocatori di sicuro valore, che saranno compresi in questa edizione tra lacinquantesima e la duecentesima posizione dell’Associazione Tennisti Professionisti mondiale.

All’Evento Roma Garden Open sono presenti ogni anno oltre 10.000 spettatori, che accedono gratuitamente

all’impianto durante tutto il periodo della manifestazione.