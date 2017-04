Timea Bacsinszky: “Sono una Signora Nessuno”

Timea Bacsinszky, ex-Top10, ha definito “utopia” il raggiungimento dell’uguaglianza nei guadagni tra uomini e donne nel tennis. Oltre alla forte discrepanza esistente tra i prize-money dei tornei ATP e WTA, ha detto la tennista svizzera, a pesare è anche il differente numero di eventi che caratterizza i rispettivi circuiti.

“I migliori 50 della classifica ATP guadagnano molto di più delle migliori 50 del ranking WTA e questo non dipende esclusivamente dal fatto che i prize-money siano più alti per gli uomini. Il fatto è anche che loro hanno più tornei. Ci sono molte tenniste che spendono tanto tempo a lottare per questo, ma io non ho le energie per fare lo stesso. Non voglio perdere tempo con queste questioni”, ha spiegato, ai microfoni di “NZZamSonntag”.

Timi, in seguito, ha ammesso di risultare quasi invisibile ai media, quando paragonata ai suoi connazionali Roger Federer e Stan Wawrinka. “C’è molta gente che non mi conosce. La situazione era la stessa anche quando ero nella Top10. Sono una ‘Signora Nessuno’!”, ha aggiunto.

Edoardo Gamacchio