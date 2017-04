Il 15 maggio scopriremo se Maria Sharapova riceverà la wild card per il Roland Garros

Al momento, Maria Sharapova può contare su wild cards per i tornei di Madrid, Roma e Stoccarda. Proprio in Germania, il 26 di aprile, la siberiana sancirà il proprio ritorno all’attività dopo la finale della squalifica che le era stata inferta per consumo illegale di Meldonium.

Non si sa ancora, invece, se la russa riceverà un invito per disputare il Roland Garros; il secondo Slam dell’anno inizierà il 28 maggio prossimo e pare che Masha potrà conoscere il proprio destino, in merito all’assegnazione o meno di una wild card, soltanto due settimane prima dell’avvio del torneo. I nomi dei tennisti che saranno stati invitati ad accedere direttamente al tabellone principale, infatti, verranno resi noti il 15 maggio.

Gli organizzatori hanno a disposizione un totale di otto wild cards, due delle quali frutto di accordi tra la Federazione Australiana, la Federazione Francese e quella Statunitense e, pertanto, destinate a giocatori provenienti dai paesi di cui sopra.

La vicenda della potenziale wild card alla Sharapova ha generato molto clamore. Ad esempio, Jo-Wilfried Tsonsa ha detto che “sarebbe come dare un dolce ad un bambino che si comporta male”, mentre Francesca Schiavone si è interrogata sulle priorità degli organizzatori del major parigino.

Che alla fine le sia data la possibilità di partecipare o meno, comunque, Maria Sharapova è indicata tra le favorite per la vittoria finale dalle agenzie di scommesse.

Edoardo Gamacchio