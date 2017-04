Kyle Edmund: “Posso giocare bene su questa superficie e, soprattutto, migliorare notevolmente”

Kyle Edmund è caduto sotto i colpi di Rafael Nadal in quel di Monte-Carlo.

Il britannico, che ha giocato un’ottima partita nonostante la terra battuta non sia la sua superficie preferita e tantomeno quella in cui si trova più a suo agio, ha commentato: “Sono ovviamente deluso per la sconfitta ma, allo stesso tempo, mi sento soddisfatto per il gioco che ho espresso in campo. Posso giocare bene su questa superficie e, soprattutto, migliorare notevolmente. È stato bello vedere in difficoltà il Re della terra rossa contro di me: non avevo mai giocato contro di lui, ho avuto bisogno di prendere confidenza con il suo tennis per poi adattarmi”.

Lorenzo Carini