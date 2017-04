Masters 1000 Monte Carlo: I risultati con il live dettagliato dei quarti di finale. David Goffin elimina Novak Djokovic. Nadal in semi. La favola di Pouille e Ramos continua

David Goffin si è qualificato per le semi-finali del Monte-Carlo Rolex Masters venendo a capo, al termine di una finale di match da crdiopalma e di altissimo livello di Novak Djokovic (6/2, 3/6, 7/5), venerdi’. Il belga l’ha avuta vinta sia per il tennis che per il coraggio.

Sono le 19h10. L’ultimo raggio di sole ha lasciato il campo Rainier III già da un po’. La luce si affievolisce inesorabilmente. Rafael Nadal, il Toro di Manacor, scalpita d’impazienza negli spogliatoi. Il suo quarto di finale non è ancora iniziato.

Deve renderlo furioso. E per un buon motivo, dopo il successo in tre set di Albert Ramos contro Marin Cilic (6-2, 6-7, 6-2) e Lucas Pouille contro Pablo Cuevas (6-0, 3-6, 7- 5) il terzo quarto di finale tra Novak Djokovic e David Goffin non finisce più. Ma elettrizza e riscalda il pubblico di un centrale quasi pieno. Entrambi i giocatori si rendono colpo su colpo per più di due ore. Goffin 6-5 nel terzo set quando Djokovic conduce 4-2. Il belga molla tutto e ottiene due match point. 15-40. La tensione è al suo apice. Djoko, spintonato da Gilles Simon nel secondo turno, preoccupato da Pablo Carreño Busta agli ottavi, va forse mollare la presa? Ace. 30-40. Il rovescio di Goffin aggancia la rete. 40-40. Irrespirabile. Glaciale come la temperatura. Poi una terza palla match. Fila di servizi e di dritti vincenti. Chirurgico. Poi una quarta. Ancora la rete per il rovescio di Goffin. Maledetto? Dopo 2h37, il quinto.

Il ritorno è lungo e le traiettorie un po’ più sparate per sicurezza. E improvvisamente crolla Djokovic di rovescio. E’ finita. David Goffin, eroico, magnifico, può alzare le braccia al cielo. Bel giocatore, Djokovic lo abbraccia a lungo. Anche lui ritrova una serenità che tuttavia gli è mancata un po’ nel corso della partita.

“E ‘incredibile dice timidamente Goffin al microfono dello speaker. E ‘stato così difficile. Nel terzo, avevo questo break di ritardo. Ho avuto delle opportunità, ma non riuscivo a coglierle. Ho pensato, ”continua ad attaccare.” Non ho mai mollato, per nessun punto. Per quanto ho potuto. Sentivo che stavo colpendo bene la palla, che ero propositivo e che avrei potuto darci dentro tranquillamente. Sono così felice. “

Novak Djokovic non riuscirà a triplicare il successo degli anni dispari, dopo i suoi successi nel 2013 e nel 2015, Logico, alla fine. Il serbo conosce un inizio difficile di stagione e il suo infortunio al gomito non ha aiutato alla sua ricostruzione. Andava a corrente alternata fin dall’inizio della settimana.

A volte lucido, a volte assente. A volte aggressivo, a volte passivo. A volte sorridente, a volte scontroso. A volte determinato, a volte arrabbiato. A volte imperturbabile, a volte incontrollabile. Un set vinto, un set perso. Sinusoidale. Simon aveva servito per il match sul 5-4 martedì. Carreno Busta si era arenato dopo aver condotto 6-2 2-0 palla di 3-0. Invano.

Questa volta, lo scenario è stato invertito. E’ Goffin che ha preso per il collo un Djokovic stranamente docile e che ha intascato il primo set 6-2. Risposta immediata e vincita della seconda manche 6-3. Poi il break 2-0 mantenuto fino al 4-2. Ma Goffin ha trovato un secondo slancio, aggredisce di nuovo il serbo, lo stordisce di colpi potenti e lunghi. Ritorna. Il pubblico sostiene la causa di questo “fragile” (68 kg) e (1.80m comunque) ragazzino dallo straordinario tempismo. Un atteggiamento che sembra infastidire Djokovic, incavolato anche col il suo clan impotente, con i raccattapalle troppo lenti, contro gli dei e tutta la Terra. “L’atmosfera era eccezionale sul campo- ha ringraziato Goffin. Siete stati grandi. Ho anche notato, come al solito, le bandiere del Belgio. Grazie. E vi dico a domani. ”

Dopo un’intensa battaglia di quasi due ore, il giovane francese è riuscito a piegare Pablo Cuveas, che aveva sconfitto Stan Wawrinka ieri. Lucas Pouille si è imposto 6-0 3-6 7-5 nella partita in cui, alla fine, la freddezza mentale è stata decisiva.

“Un grande ringraziamento al pubblico! Grazie a tutti per il vostro sostegno.” Lucas Pouille sa che è anche grazie agli spettatori del campo Ranieri III che ha appena vinto il suo biglietto per la sua prima semifinale del Monte Carlo Rolex Masters. Una vittoria strappata (6-0 3-6 7-5) contro Pablo Cuevas (ATP 27), specialista della terra rossa e molto temibile, che ha sconfitto il numero 3 del mondo Stan Wawrinka ieri.

Albert Ramos-Vinolas si è qualificato per la sua prima semifinale in Masters 1000 dominando Marin Cilic 6/2, 6/7, 6/2 questo venerdì.

La sua gioia era palpabile in questo primo pomeriggio di venerdì sul campo Rainier III. Appena appoggiata la racchetta sulla sua panchina, Albert Ramos-Vinolas si è diretto verso il suo clan, stringendo i pugni ed emettendo un grido di gioia. Poi è caduto tra le braccia del suo allenatore. A 29 anni, lo spagnolo non solo ha bloccato la testa di serie n°5 del Monte-Carlo Rolex Masters, Marin Cilic, dopo un quarto di finale con colpi di scena (6/2, 6/7, 6/2 in 2h32 ), ma è stata comunque l’occasione buona per qualificarsi per le semifinali di un Masters 1000 per la prima volta nella sua carriera. Dopo aver raggiunto i quarti di finale al Roland Garros lo scorso anno, è certamente la migliore prestazione, a oggi, del 24 ° mondiale.

“E’ una grande gioia essere qui, in questa fase della competizione, ha confermato tutto sorrisi sul campo dopo la partita. Quando ho raggiunto i quarti di finale al Roland Garros lo scorso anno, mi è stato detto che era straordinario. Ma ora qui, essere in semifinale di Monte Carlo Rolex Masters, un torneo così fantastico che adoro, è ancora più fantastico! Credo che sia da classificarsi allo stesso livello in termini di emozioni. ”

Masters 1000 Monte Carlo 1000 | Terra | e4.273.775 – Quarti di Finale

COURT RAINIER III – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [15] Albert Ramos-Vinolas vs [5] Marin Cilic



2. [16] Pablo Cuevas vs [11] Lucas Pouille



3. [10] David Goffin vs [2] Novak Djokovic



4. Diego Schwartzman vs [4] Rafael Nadal



COURT DES PRINCES – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Feliciano Lopez / Marc Lopez vs [4] Lukasz Kubot / Marcelo Melo



2. [6] Ivan Dodig / Marcel Granollers vs [2] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut



3. [3] Jamie Murray / Bruno Soares vs [WC] Romain Arneodo / Hugo Nys



4. [1] Henri Kontinen / John Peers vs Rohan Bopanna / Pablo Cuevas