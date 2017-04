La giornata perfetta dei terraioli

E’ la giornata di gloria per due tennisti forse troppo sottovalutati, ma in grado di poter raggiungere ancora grandi traguardi nella loro già navigata carriera tennistica. Sto parlando di due splendidi “terraioli” quali lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas e l’uruguaiano Pablo Cuevas.

Oggi, a Montecarlo, nel primo master 1000 su terra della stagione è stata la loro giornata di gloria. Il primo ha estromesso il numero 1 al mondo Andy Murray, sempre più in crisi di risultati in questo inizio anno, fatta eccezione per la parentesi del torneo vinto a Dubai. Albert, grazie al suo gioco dove sfrutta tutto il suo essere mancino, fatto di ricerca di angoli stretti, solidità e gran rapidità di piedi, ha saputo avere la meglio dello scozzese. Il tennista di Dunblane è ancora alla ricerca della forma migliore e di scrollarsi di dosso le enormi pressioni che ti porta essere numero uno al mondo.

Ramos ha sconfitto Murray, grazie al palleggio da fondo, arma in cui lo scozzese dovrebbe avere facilmente la meglio. Ma qui l’essere terraiolo di Ramos lo ha aiutato. L’iverico ha saputo variare le traiettorie della palla, mixando colpi in top spin ad accelerazioni improvvise, che hanno avuto incredibilmente la meglio su un Murray spento e battuto sul suo “campo” prediletto, ovvero la solidità da fondo campo e la resistenza fisica. Basti pensare che il risultato finale recita 2-6 6-2 7-5 per lo spagnolo dopo oltre due ore e mezza di gioco.

Discorso diverso per il sudamericano Pablo Cuevas, tornato alla ribalta ormai da oltre due anni, dopo il brutto infortunio che lo aveva quasi tagliato fuori dai giochi dal tennis che conta.

Pablo, ha vinto la sfida del rovescio a una mano migliore con lo svizzero Wawrinka, uno dei candidati alla vittoria finale. Il trentunenne numero 27 ATP, non ha avuto paura a sfidarlo né sulla diagonale di rovescio, né sull’aspetto del “tocco” sotto rete, dove ha dimostrato una netta superiorità. Oggi, con questa splendida vittoria conferma ancora una volta, se ancora ce ne fosse bisogno, quanto sia uno splendido “terraiolo” il tennista di Concordia (Argentina), ma uruguagio di passaporto. Lui e Albert Ramos, entrambi protagonisti pochi mesi fa nella finale dell’ATP 250 di San Paolo vinta da Cuevas, sono degli splendidi interpreti della terra rossa. La razza dei “terraioli”, causa i sempre più tornei su cemento, è in via d’estinzione nei tornei di alto livello, ma grazie a loro ancora oggi è possibile assistere ad un gioco “da terra”, che spesso viene additato, a mio avviso erroneamente, come un gioco troppo passivo e non bello esteticamente per i palati fini.

Che uno dei due possa rivelarsi la sorpresa di questo master mille monegasco?

Luigi Calvo