Jo-Wilfried Tsonga ci ripensa: Si alle semifinali di Davis

Sembrano calmarsi le acque agitate per quanto riguarda il team francese di Coppa Davis.

Jo-Wilfried Tsonga, che aveva saltato l’impegno dei quarti di finale a causa della nascita della figlia, disputerà la semifinale contro la Serbia, per la gioia del capitano Yannick Noah, che ha dichiarato: “Mi aspettavo un annuncio come questo da parte sua. Capisco che nella vita ci sono prorità, come quella di essere padre. Dichiaro il caso chiuso, Jo disse che non avrebbe giocato nel 2017 mentre disputerà la semifinale”.

Lorenzo Carini