Bernard Tomic non giocherà la Davis nel 2017

Bernard Tomic ha voluto mettere la parola fine agli accostamenti del suo nome con la Coppa Davis.

In conferenza stampa in quel di Monte-Carlo, dopo aver perso da Diego Schwartzman, Tomic ha dichiarato: “La Coppa Davis è un grande evento ma non sono interessato a giocarla nel 2017. La mia priorità è quella di concentrarmi nel singolare e tornare in Top-20, mettendo nel mirino i primi dieci giocatori al mondo. Dopo aver raggiunto questi obiettivi, potrei tornare a giocare la Davis”.

L’australiano, n.43 ATP, vuole essere testa di serie a Wimbledon: “Dovrò vincere qualche partita nelle prossime settimane per sperare di entrare nel seeding di Wimbledon”. Nelle prossime settimane, il giovane tennista disputerà i tornei di Barcellona, Istanbul, Madrid e Roma, prima di andare al Roland Garros.

Lorenzo Carini