Ufficiale: Serena Williams è incinta di 20 settimane. L’americana ha vinto a Melbourne all’ottava settimana di gravidanza

Serena Williams è incinta.

Lo ha annunciato nella nottata italiana Kelly Bush Novak, portavoce di Serena, che ha confermato che la campionessa americana è incinta: “Sono lieta di confermare che Serena aspetta un bambino per il prossimo autunno”.

Serena è incinta da 20 settimane e ha vinto a gennaio gli Australian Open senza perdere alcun set all’ottava settimana di gravidanza.

L’americana partorirà in autunno e quindi la sua stagione 2017 è finita e anche all’inizio del 2018 sicuramente non la vedremo al via.

Sempre il team della Williams, che compirà 36 anni il prossimo agosto, ha confermato che la giocatrice “intende tornare nel 2018”, senza ovviamente ancora precisare alcuna data di rientro.