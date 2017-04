Masters 1000 Monte Carlo: I risultati con il live dettagliato degli ottavi di finale. Avanza Novak Djokovic. Nadal domina A. Zverev. Out Wawrinka

Per il 20° compleanno di Alexander Zverev, Rafael Nadal ha dato al giovane tedesco una vera lezione di tennis su terra battuta: 6-1, 6-1 in 1h08.

Stan Wawrinka, n°3 al mondo e vincitore del Monte-Carlo Rolex Masters 2014 è inciampato sur l’uruguaiano Pablo Cueva, 6-4, 6-4 in 1h16; L’uruguaiano affronterà Lucas Pouille ai quarti di finale.

Lucas Pouille disputerà i quarti di finale del Monte-Carlo Rolex Masters. Proprio quando stava conducendo 3-0, Adrian Mannarino, il mancino uscito dalle qualificazioni, é in effetti stato costretto ad abbandonare per un dolore all’anca.

David Goffin è uscito vincitore dal duello che lo opponeva a Dominic Thiem negli ottavi di finale oggi, giovedì (7/6, 4/6, 6/3).

Una volta sul campo, non c’è amicizia che tenga. Per la nona volta nella sua carriera, David Goffin e Dominic Thiem, buoni amici nella vita, hanno avuto l’opportunità di sperimentare il vecchio adagio. Questo giovedì sul campo dei Principi di Monte Carlo Rolex Masters, il belga è uscito ancora una volta vittorioso dal duello (che ora conduce 6-3 nel testa a testa) che l’ha opposto all’austriaco negli ottavi di finale del Torneo, dopo un grande braccio di ferro.

La vittoria non è stata una passeggiata per il nativo di Liegi, che dallo scorso anno ha posato le valigie nel Principato. In testa 5-3 nel primo set, David Goffin, 13° al mondo, si è speso per raccogliere il punteggio e poter condurre un gioco decisivo. Perfettamente riuscito: 7 punti a 4.

Alla seconda manche, Dominic Thiem, 9°, ha ancora una volta azzeccato il primo break, ma questa volta in vantaggio fino alla fine del set, ed ha concluso il match. Ma gli sforzi consentiti hanno pesato sull’austriaco all’inizio del terzo set, che si è trasformato ben presto a vantaggio del belga, più potente in dirittura d’arrivo. Risultato: 7/6, 4/6, 6/3 per David Goffin dopo 2h14 di gioco.

Sul campo Ranieri III del Monte-Carlo Country Club, questo giovedì, c’erano state fino a quel momento due opzioni per i favoriti. Impigliarsi in un match trappola contro un avversario potenzialmente pericoloso, o in qualità di specialista sulla terra battuta o in virtù del suo talento in piena ascensione o, al contrario, spegnere il fuoco subito. Alla fine della sessione di questa bella giornata di tennis, Novak Djokovic ha seguito una terza via: quella del match altalenate. Ma ha concluso, ed era la cosa principale, con una vittoria: 6/2, 4/6, 6/4 in 2h26.

