Challenger Qingdao: Si fermano al secondo turno Fabbiano e Quinzi (Video)

Sono usciti di scena al secondo turno Gianluigi Quinzi e Thomas Fabbiano nel torneo challenger di Qingdao.

Quinzi, numero 258 Atp, reduce dagli ottavi di Marrakech (i primi in un torneo Atp), è stato sconfitto per 36 63 63, in due ore e 18 minuti, dal belga Kimmer Coppejans, numero 174 Atp.

Fabbiano invece ha ceduto invece per 67(1) 64 61, dopo due ore e quaranta minuti, allo slovacco Andrej Martin, settima testa di serie.

Challenger Qingdao | Terra | $125.000 – 2° Turno

COURT 1 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Mathias Bourgue vs [Q] Felix Auger-Aliassime



CH Qingdao Mathias Bourgue [6] Mathias Bourgue [6] 6 6 Felix Auger-Aliassime Felix Auger-Aliassime 3 2 Vincitore: M. BOURGUE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Bourgue 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 5-1 → 5-2 M. Bourgue 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 M. Bourgue 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 M. Bourgue 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Bourgue 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 M. Bourgue 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 3-2 → 4-2 M. Bourgue 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Bourgue 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Bourgue 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. Ilya Ivashka vs [2] Janko Tipsarevic



CH Qingdao Ilya Ivashka Ilya Ivashka 3 3 Janko Tipsarevic [2] Janko Tipsarevic [2] 6 6 Vincitore: J. TIPSAREVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Tipsarevic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 I. Ivashka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 J. Tipsarevic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 I. Ivashka 15-0 30-0 30-15 40-30 ace 2-3 → 3-3 J. Tipsarevic 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 2-2 → 2-3 I. Ivashka 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Tipsarevic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 I. Ivashka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Tipsarevic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 I. Ivashka 0-15 0-30 0-40 df 3-5 → 3-6 J. Tipsarevic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 3-5 I. Ivashka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 J. Tipsarevic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 I. Ivashka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 J. Tipsarevic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-3 → 0-4 I. Ivashka 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 J. Tipsarevic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 I. Ivashka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. [PR] Gero Kretschmer / Alexander Satschko vs [WC] Yan Bai / Di Wu



CH Qingdao Gero Kretschmer / Alexander Satschko Gero Kretschmer / Alexander Satschko 7 6 Yan Bai / Di Wu Yan Bai / Di Wu 6 4 Vincitori: KRETSCHMER / SATSCHKO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Kretschmer / Satschko 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Y. Bai / Wu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 G. Kretschmer / Satschko 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Y. Bai / Wu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-4 → 3-4 G. Kretschmer / Satschko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 2-4 Y. Bai / Wu 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 G. Kretschmer / Satschko 15-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Y. Bai / Wu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-2 → 1-2 G. Kretschmer / Satschko 0-15 df 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Y. Bai / Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6*-2 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 Y. Bai / Wu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-6 → 6-6 G. Kretschmer / Satschko 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 Y. Bai / Wu 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 30-40 4-5 → 5-5 G. Kretschmer / Satschko 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Y. Bai / Wu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-4 → 3-5 G. Kretschmer / Satschko 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Y. Bai / Wu 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 G. Kretschmer / Satschko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 1-3 → 2-3 Y. Bai / Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-2 → 1-3 G. Kretschmer / Satschko 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Y. Bai / Wu 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Kretschmer / Satschko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

COURT 2 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Kimmer Coppejans vs Gianluigi Quinzi



CH Qingdao Kimmer Coppejans Kimmer Coppejans 3 6 6 Gianluigi Quinzi Gianluigi Quinzi 6 3 3 Vincitore: K. COPPEJANS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 G. Quinzi 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 K. Coppejans 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 40-40 df 40-A 40-40 ace A-40 4-3 → 5-3 G. Quinzi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 K. Coppejans 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 G. Quinzi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 1-2 → 2-2 G. Quinzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 K. Coppejans 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 G. Quinzi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 G. Quinzi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 K. Coppejans 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 G. Quinzi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 G. Quinzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 K. Coppejans 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Quinzi 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 K. Coppejans 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Quinzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 K. Coppejans 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 G. Quinzi 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 2-4 → 2-5 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 G. Quinzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 K. Coppejans 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-3 → 1-3 G. Quinzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 0-2 → 0-3 K. Coppejans 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 G. Quinzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [7] Andrej Martin vs Thomas Fabbiano



CH Qingdao Andrej Martin [7] Andrej Martin [7] 6 6 6 Thomas Fabbiano Thomas Fabbiano 7 4 1 Vincitore: A. MARTIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 15-40 5-1 → 6-1 A. Martin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 T. Fabbiano 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 A. Martin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 T. Fabbiano 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 A. Martin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Martin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-4 → 6-4 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Martin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-3 → 5-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 A. Martin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 A. Martin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 A. Martin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 A. Martin 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 A. Martin 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 5-4 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 A. Martin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 A. Martin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-3 → 2-3 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Martin 30-0 40-0 0-2 → 1-2 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Martin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. Aleksandr Nedovyesov / Hsien-Yin Peng vs [3] Jordan Thompson / Andrew Whittington