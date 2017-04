Lorenzi esce dal Masters 1000 di Monte Carlo. Fatale la sconfitta in due set contro Pouille

Sconfitta in due set per Paolo Lorenzi al secondo turno del Masters 1000 di Monte Carlo (€ 4.273.775, terra).

L’azzurro è stato superato dal francese Lucas Pouille, 23 anni, Nr. 17 del mondo, con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e 23 minuti di gioco.



E’ andato tutto secondo pronostico: troppo Pouille per Paolino. Il francese ha disputato un ottimo incontro, mostrando i colpi che prevedono per lui un futuro roseo mentre l’italiano ha faticato molto. La potenza e l’esplosività del transalpino sono stati difficili da contenere e Paolo è riuscito a far qualcosa solo cambiando modo di giocare e aggredendo su ogni 15.

Di seguito il dettaglio dell’incontro.

Primo set: dominio transalpino in questo parziale.

Paolo prova a mettere in pratica il suo tennis regolare ed efficace ma Pouille è in giornata e semplicemente devastante con il diritto.

Già al terzo gioco Lorenzi è costretto ad alzare bandiera bianca e a cedere il servizio. Va sotto 15-40, annulla la prima palla break ma nulla può sulla seconda. Un ottimo attacco del francese gli dà il break: smash a campo aperto e 3-1 Pouille.

Sulle ali dell’entusiasmo e spinto dal pubblico presente, il transalpino concede il bis: un lottatissimo quinto gioco è vinto da Pouille, bravo a brekkare nuovamente grazie a un potente diritto lungolinea.

Gli unici sussulti azzurri si notano nel sesto gioco: Lorenzi si spinge sino al 15-40 ma subisce il veemente ritorno di Pouille che annulla entrambe le palle break e si porta sul 5-1.

Paolo è al gancio e deve ricorrere ad un ace per annullare un set point avversario nel game successivo. Nulla può nell’ottavo gioco: il francese al servizio è ingiocabile; turno di battuta tenuto a 15 e set conquistato.

E’ 6-2 Pouille in 35 minuti di gioco.

Secondo set: inizia forte Lorenzi, conscio di dover cambiare registro per ribaltare il match.

L’azzurro è da subito molto aggressivo e si spinge a rete appena possibile ma l’avversario fa buona guardia. Sono ben sei infatti le palle break che Pouille annulla nel secondo gioco.

Paolino però continua a spingere e viene premiato: un passante straordinario gli vale il break nel quarto gioco, subito confermato da un bel turno di battuta. E’ 4-1 Lorenzi.

Da qui in poi l’azzurro si spegne e subisce il veemente ritorno avversario. Il transalpino opera il controbreak nel settimo game grazie a una splendida copertura della rete e concede il bis due giochi dopo. Una volee facile di diritto gli vale il secondo break del parziale e la possibilità di servire per l’incontro.

E non sbaglia: due ottimi servizi al centro chiudono il match. E’ 6-4 Pouille in 48 minuti di gioco.

La partita punto per punto



ATP Monte Carlo Lucas Pouille [11] Lucas Pouille [11] 6 6 Paolo Lorenzi Paolo Lorenzi 2 4 Vincitore: L. POUILLE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Pouille 15-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 L. Pouille 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-4 → 4-4 P. Lorenzi 15-0 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 L. Pouille 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 P. Lorenzi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 L. Pouille 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 P. Lorenzi 0-15 0-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Pouille 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 ace 5-1 → 5-2 L. Pouille 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 4-1 → 5-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Davide Sala