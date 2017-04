Video del Giorno: L’Amore interrompe una partita di tennis

Esilarante situazione vissuta nella partita di primo turno del torneo challenger di Sarasota tra Frances Tiafoe e Mitchel Krueger.

A metà del secondo set, si sono uditi dei suoni inconfondibili di due persone che stavano amoreggiando.

Il club in cui si svolge l’evento è molto vicino agli appartamenti e in uno di essi si stava scatenando della vera passione.

La partita è stata interrotta per qualche istante ed i giocatori non potevano credere alle loro orecchie, con Krueger che ha lanciato una palla nella zona dove proveniva il fastidioso “rumore”.

(1/2) A couple making love disturbs the Sarasota R1 match between @FTiafoe and #Krueger pic.twitter.com/ZCgY9ffnJ0

— José Morgado (@josemorgado) 19 aprile 2017