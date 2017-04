Maria Sharapova, una campionessa di ritorno

Manca davvero poco al torneo di Stoccarda che vedrà il rientro nel circuito della russa Maria Sharapova, lontana dalle competizioni da tanto tempo per la risaputa vicenda doping: non è questa la sede per analizzare questa triste pagina del nostro amato tennis, adesso è solo il momento di salutare il rientro di una grandissima campionessa, ripercorrendo le sue prestigiose e numerose vittorie.

Maria Sharapova ha le stigmate della campionessa, tipiche di quelle giovani e inesperte giocatrici che irrompono fra le attonite colleghe, mettono subito a segno successi dal valore incredibile e che in molte inseguono invano per carriere intere: Maria si rivela giovanissima nel tempio del tennis, sull’erba di Wimbledon, all’età di 17 anni quando nel 2004 vince il suo primo titolo Slam battendo in maniera del tutto inattesa una certa Serena Williams. È chiaro fin da subito che è nata una stella, una giocatrice che nel prosieguo della sua vita sportiva sarà capace di arrivare in cima, vincere il vincibile, trovando il tempo anche per una caduta fragorosa fra contratti pubblicitari milionari e sponsor che piovono sempre copiosamente e non l’abbandonano nemmeno nel momento buio della sua vita.

L’avvenente tennista nel tempo ha saputo sopravvivere al dominio assoluto di Serena Williams, la tennista che senza dubbio ha sofferto maggiormente in carriera, riuscendo a concludere il Career Slam, il punto di arrivo per qualsiasi campione nel tennis dell’era Open: Parigi due volte (2012 e 2014), Melbourne nel 2008 e New York nel 2006, oltre l’esordio vittorioso londinese del 2004, tornei Major che fanno parte delle 35 vittorie in singolare, fra cui le WTA Finals del 2004 e 12 successi Premier, rendendola la terza giocatrice in attività per numero di tornei vinti, dietro solo alle sorelle terribili Williams. Curioso come la medaglia olimpica siberiana (argento a Londra 2012) non possa contare solo sulla vittoria della Fed Cup, manifestazione a squadre sfiorata nel 2015 (sconfitta in finale contro la Repubblica Ceca).

21 settimane al numero 1 del ranking WTA eppure c’è ancora qualcuno che osa dire che Maria Sharapova non è mancata nel circuito in questi mesi: incredibile come al di là delle condanne tanto sportive quanto morali, spesso ci si dimentichi dello spettacolo che il tennis rappresenta…e in tal senso non esiste attrice più attraente della siberiana americana d’adozione.

Arriveranno wild card a ripetizione, proverà a tornare in vetta, vincerà, non vincerà, ne discuteremo e resteremo su posizioni diametralmente opposte: ciò di cui non si può discutere è la capacità della russa di attirare le luci della ribalta. In un circuito che vive perlopiù delle sporadiche apparizioni di Serena Williams e che è alla disperata ricerca di un’erede all’altezza, la figura di Maria Sharapova è assolutamente positiva e stimolante.

Non è più il tempo (a mio avviso) di condanne più o meno dure: adesso è solo il tempo di goderci il tennis di Maria Sharapova.

