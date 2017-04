ITF Junior: vittorie per Tatiana Pieri, Francesco Forti e Federica Sacco

Moltissimi italiani sono stati impegnati nella settimana scorsa in tornei giovanili ed abbiamo ottenuto anche alcune vittorie e risultati di prestigio. Iniziamo del torneo G2 “Città di Firenze” che abbiamo seguito anche con aggiornamenti giornalieri a cura di Lorenzo Carini. Gli italiani hanno ottenuto una doppietta nelle prove del singolare e si sono aggiudicati anche il doppio femminile.

La vittoria nel singolare femminile è andata a Tatiana Pieri (1999) che ha dominato il torneo, non perdendo nemmeno un set. In finale, la ragazza lucchese allenata da papà Ivano e sorella di Jessica, ha superato la palermitana Federica Bilardo (1999), anche lei arrivata in finale senza perdere nemmeno un set. Senza troppe storie la finale, vinta da Pieri con il punteggio di 6-3 6-4. Tatiana Pieri e Federica Bilardo hanno completato l’ottima settimana fiorentina andando a vincere il doppio in coppia, superando in finale Berberovic-Zelic con un duplice 6-2.

L’altro protagonista azzurro della settimana toscana è stato Francesco Forti (1999) che ha vinto il singolare maschile, superando in finale lo svizzero Von Der Schlenburg proveniente dalle qualificazioni.

Nel singolare maschile segnaliamo la buona prestazione del giovanissimo Lorenzo Musetti (2002), arrivato fino ai quarti di finale. Ottavi di finale per Davide Tortora e Federico Iannacone, secondo turno per Andrea Trapani, Samuel Mazza, Mattia Frinzi, Gian Marco Ortenzi, Giulio Zeppieri, Gabriele Bosio e Niccolò Inserra.

Nel singolare femminile, oltre all’ottima prova di Pieri e Bilardo, un po’ di delusione per le altre, che al massimo hanno raggiunto il secondo turno con Elisabetta Cocciaretto, Alice Amendola, Costanza Traversi e Aurora Zantedeschi. Segnaliamo anche il brillante superamento della qualificazioni da parte di Lisa Pigato (2003) e Matilde Mariani (2002) e il ritorno alle competizioni, dopo un lungo e grave infortunio di Giulia Peoni (2000).

L’altro torneo di grado 2 della settimana era in programma in Francia a Cap D’Ail. Non molta fortuna per le italiane presenti che hanno portato al secondo turno la sola Monica Cappelletti (1999). Primo turno per Melania Delai (2002), comunque molto brava a superare i tre turni di qualificazioni e per Federica Rossi (2001) e Giulia La Rocca (2000).

In Tunisia è continuata la straordinaria striscia vincente di Federica Sacco (2002) che, nella trasferta di due settimane in Africa, ha portato a casa 13 vittorie consecutive, senza mai perdere un set, vincendo quindi anche il secondo torneo di grado 5 a cui ha partecipato. Tra le altre ragazze che hanno partecipato al torneo, secondo turno per Cristina Tiglea e Linda Alessi. Nel maschile quarti di finale per Lorenzo Rottoli (2002), secondo turno per Giacomo Dambrosi, Flavio Cobolli, Gianluca Quinzi, Alessio de Bernardis e Filippo Moroni. Primo turno per Andrea Cugini.

Infine in Israele in un G4, semifinale per Edoardo Graziani (2000) e a Malta in un G5 semifinale per Giuseppe La Vela (2000) e Jannik Sinner (2001) e quarti di finale per Mattia Bellucci. Nel femminile quarti di finale per Giulia Tedesco (2002).

Luca Nardi (2003) è arrivato in semifinale nel torneo Tennis Europe under 16 di Pancevo in Serbia di categoria 2. Daniel Bagnolini (2003) ha vinto un torneo Tennis Europe under 14 di Categoria 3

Paolo Angella