Paolo Lorenzi supera in due set Granollers e accede al secondo turno del Masters 1000 di Monte Carlo

Successo in due set per Paolo Lorenzi al primo turno del Masters 1000 di Monte Carlo (€ 4.273.775, terra).

L’azzurro ha superato lo spagnolo Marcel Granollers, 31 anni, Nr. 65 Atp, con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e 35 minuti di gioco.



Al prossimo turno trova un incontro impegnativo, contro il francesino Pouille, uno dei tennisti più attesi dal pubblico monegasco.

Bene così! Lorenzi la sua parte la fa sempre e l’ha dimostrato anche oggi. Buona partita dell’azzurro, sicuro al servizio e bravo a giocare al meglio i punti chiave. Una vittoria che fa sorridere per il modo in cui è stata ottenuta e per la condizione fisica – mentale mostrata.

Primo set: ottimo inizio da parte di Paolino.

L’azzurro tiene agevolmente i suoi turni di servizio ed è sempre insidioso su quelli avversari.

Capita già al secondo gioco, dove vede lo spagnolo annullargli due palle break e risalire da 15-40.

Alla seconda occasione utile, l’azzurro non perdona. Un combattutissimo quarto game gli vale il break ai vantaggi, ottenuto grazie a un rovescio lungo dell’iberico.

Negli scambi non c’è partita, l’italiano appare molto più solido e ben messo in campo e le occasioni di break fioccano.

Granollers si salva ancora nel sesto gioco, risalendo per la seconda volta da 15-40, grazie a due splendide giocate ma il parziale è ormai indirizzato.

Il set si chiude nell’ottavo gioco, gioco dove Paolo spinge aggressivo e l’avversario è sulal difensiva. Due set point vengono annullati da un rovescio lungo di Lorenzi e da un bell’attacco di diritto di Granollers ma la terza palla set è quella vincente. Attacco di diritto dell’italiano mal contenuto dallo spagnolo e 6-2 Lorenzi in 44 minuti di gioco.

Secondo set: Granollers sembra essere messo meglio in campo e ne esce un set equilibrato.

Lo spagnolo sbaglia meno e cerca un tennis più regolare rispetto a quanto fatto vedere nel primo set. I risultati si vedono.

Giù al terzo gioco Lorenzi deve ricorrere a tutta la sua abilità per annullare due insidiose palle break, prima con un serve and volley, successivamente con un diritto che tocca la riga.

Passato il pericolo c’è uno scambio di colpi tra i due avversari. Dapprima Paolini brekka agevolmente a zero nel quarto game, approfittando di un periodo di blackout dell’iberico, subito dopo è il turno di Lorenzi di commettere un paio di gratuiti di troppo e concedere il controbreak immediato.

Il parziale scorre veloce verso il tiebreak, senza sussulti da ambo le parti. A cambiare le sorti del match è un lottato decimo gioco, gioco dove Lorenzi approfitta di un’occasione d’oro concessa da Granollers. L’iberico sente la pressione e sbaglia tanto, regalando un match point all’italiano con un doppio fallo. Sulla palla match, Paolo non si lascia pregare: attacco in diagonale ad aprirsi il campo e smash a chiudere il discorso, scatenando la gioia di un pubblico accorso in buon numero dall’Italia.

E’ 6-4 Lorenzi in 51 minuti di gioco.

La partita punto per punto



ATP Monte Carlo Marcel Granollers Marcel Granollers 2 4 Paolo Lorenzi Paolo Lorenzi 6 6 Vincitore: P. LORENZI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Granollers 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 M. Granollers 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 3-4 M. Granollers 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 M. Granollers 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Granollers 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 M. Granollers 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 M. Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Granollers 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

M. Granollers – P. Lorenzi

01:34:34

3 Aces 1

2 Double Faults 1

58% 1st Serve % 59%

20/39 (51%) 1st Serve Points Won 25/35 (71%)

14/28 (50%) 2nd Serve Points Won 14/24 (58%)

6/10 (60%) Break Points Saved 2/3 (67%)

9 Service Games Played 9

10/35 (29%) 1st Return Points Won 19/39 (49%)

10/24 (42%) 2nd Return Points Won 14/28 (50%)

1/3 (33%) Break Points Won 4/10 (40%)

9 Return Games Played 9

34/67 (51%) Total Service Points Won 39/59 (66%)

20/59 (34%) Total Return Points Won 33/67 (49%)

54/126 (43%) Total Points Won 72/126 (57%)

65 Ranking 37

31 Age 35

Barcelona, Spain Birthplace Rome, Italy

Barcelona, Spain Residence Siena, Italy

6’3″ (190 cm) Height 6’0″ (182 cm)

169 lbs (76 kg) Weight 169 lbs (76 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2003 Turned Pro 2003

2/8 Year to Date Win/Loss 10/13

0 Year to Date Titles 0

4 Career Titles 1

$8,781,009 Career Prize Money $3,151,746

Davide Sala