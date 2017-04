Agnieszka Radwanska: Non giocherò fino a 36 anni come Serena”

Agnieszka Radwanska, ex-numero due del mondo ed attuale ottava miglioree racchetta del ranking WTA, ha ammesso che la fine della propria carriera potrebbe non essere lontana. Finalista a Wimbledon nel 2012, la polacca ha sinora vissuto una stagione al di sotto delle aspettative.

“Ho ventotto anni. Sono più vicina alla fine della carriera rispetto a quando abbia iniziato. Non giocherò fino a trentasei anni come Serena. Sono nel circuito da molto tempo e non mi sono mai fermata. Mi sono sottoposta a due operazioni nel pre-season e non ho mai saltato un Grande Slam, vado per i 43 consecutivi”, ha detto Aga.

La quale, quindi, è desiderosa di sfruttare al meglio il tempo ancora a disposizione. “Voglio massimizzare le mie possibilità di fare bene per gli anni che mi rimangono. Dovrò essere efficiente nella programmazione ed approfittare meglio delle oppportunità che avrò…”, ha proseguito.

Edoardo Gamacchio