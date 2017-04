Roland Garros: Arriva una bellissima sorpresa da Petra Kvitova “Ho fatto grandi progressi nel mio processo di recupero e voglio dare a me stessa l’opportunità di competere in uno dei migliori eventi del mondo”

Notizia sorprendente e ottima che arriva da Petra Kvitova attraverso il suo account ufficiale Instagram.

La ceca ha annunciato che si è iscritta alle entry list del Roland Garros, dopo aver recuperato molto più velocemente di quanto in un primo momento previsto dall’infortunio al polso (colpita in casa da un ladro).

“Ho fatto grandi progressi nel mio processo di recupero e voglio dare a me stessa l’opportunità di competere in uno dei migliori eventi del mondo.

Questo non significa necessariamente che sarò pronta a competere a Parigi, ma farò di tutto per giocare l’evento.”