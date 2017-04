Borna Coric: cartoline da Marrakech

La terra rossa marocchina di Marrakech ha salutato la prima vittoria ATP del giovane croato Borna Coric: un ritorno a grandi livelli per Borna, uno dei giovani più interessanti della next generation insieme a Nick Kyrgios e Alexander Zverev che ultimamente si era un po’ perso, vedendo scappare in classifica i due rivali, letteralmente esplosi e prossimi alla top10. Sembrava essere un grosso peccato ma causa alcuni infortuni il croato aveva solo rallentato la propria crescita: il ragazzo c’era e continua a esserci, semplice verità.

Coric può vantare un passato da numero 1 junior, vittorioso agli Us Open di categoria, già finalista in 3 diversi tornei del circuito maggiore (prima della vittoria marocchina erano arrivate le sconfitte sul cemento indiano di Chennai contro Wawrinka e sempre sulla terra rossa di Marrakech l’anno scorso), con un tennis solido e una forza mentale tipica dei grandi: esempio lampante è stata la finale che gli ha portato in dote il primo trofeo, vinta in modo rocambolesco e riuscendo ad annullare cinque match point al tedesco Kohlschreiber, non disunendosi nei momenti complicati dell’incontro e senza mollare mai.

A livello mentale Coric ha già dimostrato di essere forte, fortissimo e anche se non possiede i colpi risolutori di Kyrgios e Zverev, potrebbe sopperire con la sua forza tale gap per cercare di lottare con loro e monopolizzare il circuito negli anni che verranno: classe ’96 (Borna è nato il 14 novembre), il giovane croato sembra adesso nuovamente lanciato verso il vertice.

Il suo è un tennis estremamente completo, in cui non esistono punti deboli, supportato da una rapidità di piedi incredibile e da un fisico che se integro è esplosivo: Borna sa fare bene tutto e ciò che in questi casi è la cosa più importante, è che ha ancora margini di miglioramenti, per l’età ma anche per la capacità di lavorare sugli aspetti giusti affidandosi alla guida tecnica adeguata.

Coric gioca bene su tutte le superfici ma se dovessi indicarne una in cui aspettarlo al varco…sceglierei la terra rossa: cruciale nel prosieguo della stagione sarà quindi la campagna europea sulla terra battuta, che inizia questa settimana proprio con Montecarlo e che avrà il suo culmine sul rosso parigino del Roland Garros. Come ne uscirà da questi tornei il buon Coric? Non ci resta che goderci lo spettacolo e scoprirlo.

Alessandro Orecchio