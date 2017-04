Masters 1000 Monte Carlo: I risultati con il live dettagliato della terza giornata. Novak Djokovic si salva contro Simon. Eliminato Tsonga (Video)

Novak Djokovic si salva contro Gilles Simon nel secondo turno del torneo monegasco.

Il serbo ha risolto una partita che sembrava scappare via quando nel terzo parziale si è trovato sotto per 4 a 5 e servizio per il transalpino.

Qui il serbo ha piazzato un bel parziale di tre game consecutivi vincendo la sfida per 7 a 5.

Novak è stato più cinico nei momentri cruciali della sfida.

Esce di scena Jo Wilfried Tsonga battuto in tre set da Adrian Mannarino.



La sua semi-finale di Marrakech, pochi giorni fa, avrebbe potuto (o dovuto?) servirgli come preparazione ideale per il primo Masters 1000 sulla terra battuta della stagione. Gli organizzatori gli avevano anche dato tempo per acclimatarsi alle condizioni del Principato programmando il suo primo turno contro Tommy Haas solamente martedì. Ma per Benoît Paire, evidentemente, non era una buona giornata. E cosa succede quando l’enfant terrible del tennis francese non ha la testa completamente nel tennis? Purtroppo uno spettacolo triste e un copione scritto in anticipo che si disegna gioco dopo gioco …

Sul Campo dei Principi, Benoît Paire è stato rapidamente breakkato dal veterano Tommy Haas, sempre affascinante, tanto che si è sentito dire da uno degli spettatori, dalla terrazza del villaggio VIP: “Ma Haas gioca ancora? Quanti anni ha? 30 anni? 32 anni? Non era nella top 10 del mondo a un cero punto? ” Be’ caro signore, se volete fare colpo sulla sua signora la prossima volta, le dovrete dire che Tommy Haas ha 39 anni (dal 3 aprile) e ha occupava il 2° posto della classifica ATP nel maggio 2002. 15 anni fa! Potrà anche aggiungere che ha subito varie operazioni, in particolare alla spalla, e che lui ora gioca in due ruoli: quello di giocatore e di direttore del torneo del Masters 1000 di Indian Wells. Rispetto.

Di fronte a un pubblico ammirato per la longevità e per la gestualità sempre leccata del tedesco, Benoit Paire ha perso il filo dapprima lentamente, poi molto più veloce, in ogni caso ineluttabile.

A 6-2, 1-0, ha prima rotto una racchetta. Divertimento tra il pubblico. A 2-0, ha chiamato il massaggiatore per un dolore alla caviglia sinistra. Fastidio del pubblico che ha cominciato a inneggiare il nome del suo avversario. A 3-0, non si è nemmeno seduto al cambio lato e ha tagliato il campo di fronte alla sedia dell’arbitro, per andare aspettare quasi un guardalinee al basale. A 4-0, ha finalmente deciso di andare ad aspettare vicino a un giudice a fondo campo. 4-2. Breve soprassalto. Haas, bien rodato, conclude l’incontro 6-3. Dovrà affrontare Tomas Berdych al secondo turno.

Benoît Paire, è subito rientrato a casa per dimenticare …

Masters 1000 Monte Carlo 1000 | Terra | e4.273.775 – 1°-2° Turno

COURT RAINIER III – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [11] Lucas Pouille vs Ryan Harrison



2. [Q] Adrian Mannarino vs [7] Jo-Wilfried Tsonga



3. Gilles Simon vs [2] Novak Djokovic



4. Nicolas Almagro vs [10] David Goffin



COURT DES PRINCES – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Gilles Muller vs [PR] Tommy Robredo



2. Benoit Paire vs [PR] Tommy Haas



3. [WC] Borna Coric vs [WC] Jeremy Chardy



4. Joao Sousa vs [16] Pablo Cuevas



COURT 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Jan-Lennard Struff vs [WC] Casper Ruud



2. Karen Khachanov vs Nicolas Mahut



3. Feliciano Lopez vs Daniil Medvedev



COURT 9 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Marcel Granollers vs Paolo Lorenzi



2. [Q] Carlos Berlocq vs Philipp Kohlschreiber



3. Pablo Carreno Busta / Guillermo Garcia-Lopez vs [WC] Romain Arneodo / Hugo Nys



4. Alexander Zverev / Mischa Zverev vs Philipp Kohlschreiber / Dominic Thiem



COURT 11 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Federico Delbonis vs Robin Haase



2. Mischa Zverev vs Jiri Vesely