ITF Junior “Città di Firenze”: vittorie di Francesco Forti e Tatiana Pieri

Tatiana Pieri sugli scudi. La giocatrice lucchese, sorella della n.304 WTA Jessica, ha vinto il torneo internazionale giovanile “Città di Firenze” grazie al successo ottenuto in due set, con lo score di 6-3 6-4, sulla connazionale ed amica Federica Bilardo.

Per la seconda volta consecutiva, dunque, a vincere la manifestazione fiorentina a livello femminile è stata una tennista italiana. Ricordiamo, infatti, la vittoria dello scorso anno di Ludmilla Samsonova.

Complessivamente, Tatiana Pieri è la quinta giocatrice azzurra ad aver trionfato a Firenze dal 2000 ad oggi: oltre a lei e alla già citata Samsonova, ci sono riuscite Karin Knapp (2004), Gioia Barbieri (2008) e Martina Trevisan (2009).

Era dal 1982 che non si vedeva una finale tutta italiana al “Città di Firenze”. In quell’occasione, Federica Bonsignori uscì vincitrice in un match contro Linda Ferrando.

E’ Francesco Forti il vincitore del torneo maschile. L’azzurro ha completato la sua grande settimana in Toscana con la vittoria in due rapidi parziali sullo svizzero Henry Von Der Schulenburg, passato attraverso le qualificazioni ed arresosi col punteggio di 6-4 6-2.

Per il 17enne azzurro, nato nel luglio del ’99, si tratta del secondo successo stagionale, dopo quello ottenuto nel G3 di Almetievsk, in Russia, a metà febbraio.

Attuale n.101 della classifica mondiale giovanile, Forti entrerà da domani in Top-100, stabilendo il suo best ranking.

E’ la seconda vittoria di fila per un tennista azzurro nella kermesse fiorentina: nel 2016 Riccardo Balzerani vinse in due set il derby con Mattia Frinzi, che questa settimana ha raggiunto la finale nel doppio proprio insieme a Forti.

Dal 2000 ad oggi, il “Città di Firenze” è stato vinto da Federico Arnaboldi e Federico Gaio, oltre che dal già citato Balzerani. Finali amare, invece, per Alessandro Colella (2010) e Matteo Donati (2012).

Francesco Forti, dal canto suo, è riuscito anche a sfatare un tabù: quella di oggi fra lui e Von Der Schulenburg è stata la terza finale fra un tennista svizzero ed un italiano nella storia del torneo.

In entrambi i precedenti, nel 1988 con Rosset che vinse contro Mordegan e dieci anni dopo con Roger Federer che sconfisse Filippo Volandri (che si prese prontamente la rivincita superando Roger e Kato in finale di doppio), ad imporsi fu proprio un giocatore elvetico; con il successo odierno, Forti è diventato il primo azzurro ad aver sconfitto uno svizzero in finale.

FINALE MASCHILE

(6) Francesco Forti b. (Q) Henry Von Der Schulenburg 64 62

FINALE FEMMINILE

(2) Tatiana Pieri b. (3) Federica Bilardo 63 64

Lorenzo Carini