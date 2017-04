Masters 1000 Monte Carlo: Fabio Fognini eliminato al primo ostacolo

Fabio Fognini esce sconfitto all’esordio nel torneo Masters 1000 di Monte Carlo (e4.273.775, terra).

Il tennista ligure è stato eliminato da Pablo Carreno Busta, classe 1991 e n.19 del mondo, con il risultato di 76 (0) 67 (4) 63 dopo 2 ore 24 minuti di partita.

Primo set: Fognini sotto per 2 a 4, recuperava il break nel settimo gioco e poi sul 4 pari metteva a segno un nuovo break (a 30).

Sul 5 a 4 però l’azzurro impegnato a servire per il primo set, perdeva a 30 il turno di battuta, dopo aver commesso un doppio fallo e affossato in rete il rovescio sulla palla break.

Si andava al tiebreak e qui il n.1 italiano usciva praticamente dal campo, con l’iberico che conquistava la frazione per 7 punti a 0.

Secondo set: Fognini avanti per 2 a 0 e poi per 4 a 2, cedeva in entrambe le occasioni il turno di battuta con lo spagnolo che impattava sul 4 pari.

Sul 4 pari l’azzurro annulava una palla break, ma sul 5-5 il ligure dopo aver affossato il rovescio in rete sulla palla break, cedeva a 15 il turno di servizio.

Sul 6 a 5 però l’iberico dal 30 a 0, perdeva quattro punti consecutivi e subiva il controbreak.

Nel tiebreak sul 5 a 4 Fognini metteva a segno un bel vincente di rovescio e nel punto successivo chiudeva la frazione per 7 punti a 5.

Terzo set: Il ligure dal 3 pari subiva un duro parziale di tre game consecutivi con l’obiettivo che che nei momenti decisivi è stato più incisivo (il break decisivo all’ottavo gioco), chiudendo la partita per 6 a 3.

