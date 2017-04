Casper Ruud corona il sogno di allenarsi con Rafael Nadal

Quando sognava di diventare tennista, Casper Ruud sicuramente immaginava un giorno di incrociare la racchetta con Rafael Nadal.

Il sogno, ebbene, è divenuto realtà, visto che il giovane norvegese si è potuto allenare con con l’ex numero uno del mondo nell’Accademia di quest’ultimo. “Il sogno della mia infanzia, divenuto realtà”, ha scritto Casper nella didascalia all’immagine che ha condiviso per immortalare il momento.

A childhood dream became reality this week😃😊Thanks for having me @RafaelNadal @rnadalacademy 🎾👍🏻💪🏻 pic.twitter.com/5O9ryM52Cy

— Casper Ruud (@CasperRuud98) 13 aprile 2017