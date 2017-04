ATP Marrakech e Houston: Borna Coric annulla cinque match point e vince il torneo di Marrakech (Video)

Borna Coric conquista il torneo ATP 250 di Marrakech dopo aver battuto in finale un Philipp Kohlschreiber, che ha mancato nel secondo set ben cinque match point.

Il croato si è imposto per 5-7 7-6(3) 7-5 dopo quasi 3 ore di partita.

Per Borna è il primo successo in carriera nel circuito ATP e da domani sarà al n.49 del mondo.

Da segnalare, come dicevamo in precedenza, che Borna nel secondo parziale sul 5 a 6 e servizio a disposizione, ha annullato ben cinque palle match prima di tenere il servizio e vincere il tiebreak per 7 punti a 3.

Nel terzo e decisivo set il 21 enne croato ha piazzato il break decisivo nel 12 esimo gioco, dopo aver recuperato anche un break di svantaggio (era sotto per 2 a 4).

ATP Marrakech 250 | Terra | e482.060 – Finali

Centre Court – Ora italiana: 15:30 (ora locale: 2:30 pm)

1. [3] Philipp Kohlschreiber vs Borna Coric



