WTA Biel: Marketa Vondrousova, n.233 del mondo, conquista il torneo

Marketa Vondrousova, alla prima finale in carriera, ha superato in due set l’estone Anett Kontaveit, conquistando questo pomeriggio il torneo WTA International di Biel.

La classe ’99, partita dalle qualificazioni, ha sconfitto l’estone con il punteggio di 6-4 7-6(6).

Da domani sarà al n.117 WTA (+133 rispetto a sette giorni fa).

"It's been an amazing week, thank you to everyone for your support. I hope to be back next year!" -Marketa Vondrousova #WTABiel pic.twitter.com/gPe03ydK1o

— WTA (@WTA) 16 aprile 2017