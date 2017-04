A Montecarlo ieri sfida di beneficenza per una nobile causa

Ieri sul campo Ranieri III del Monte-Carlo Country Club, il Team Djokovic e il Team Zverev si sono sfidati col buon umore in un match di esibizione in favore dell’associazione in aiuto dell’infanzia fondata da SAS la principessa Grace.

Novak Djokovic, Tomas Berdych, Marin Cilic, Grigor Dimitrov e il loro capitano per un giorno, Goran Ivanisevic, si sono fronteggiati, tra due partite di qualificazione, ad Alexander Zverev, suo fratello Mischa, David Goffin, Dominic Thiem e il loro capitano Jonas Björkman in un incontro fluttuante, che andava da uno a due, a quattro a quattro, passando da … uno a sette!

“É stato davvero bello, ha commentato il due volte campione del Monte-Carlo Rolex Masters Novak Djokovic (2013, 2015), e nel contempo è geniale partecipare a questa esibizione che mette in luce una causa eccellente e un’associazione che aiuta tanti bambini svantaggiati “. Prima di aggiungere in francese “Grazie per il supporto!” Alexander Zverev ha aggiunto: “É stato davvero divertente, è stato molto bello, soprattutto per una buona causa. Grazie agli spettatori e ai giocatori. ”

Per la cronaca: il Team Djokovic ha vinto.