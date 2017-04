ITF Junior “Città di Firenze”: Bilardo-Pieri sarà la finale femminile, Forti in semifinale

Sono già stati assegnati i primi titoli alla quarantaduesima edizione del torneo internazionale giovanile “Città di Firenze”, che volgerà al termine nel pomeriggio di lunedì.

Sorride parzialmente l’Italia nelle finali di doppio: Federica Bilardo e Tatiana Pieri hanno conquistato il torneo femminile grazie al successo con un duplice 6-2 sulla bosniaca Berberovic e la croata Zelic; niente da fare, invece, per Francesco Forti e Mattia Frinzi, che hanno alzato bandiera bianca al super-tiebreak del terzo set contro Ayeni e Soto, primi favoriti del seeding.

Proprio i vincitori del doppio maschile si sono affrontati nel torneo di singolare. A vincere, a sorpresa, è stato il cileno Matias Soto, settima testa di serie. Il sudamericano, che fra pochi giorni spegnerà 18 candeline, si è imposto in due rapidi set sul più quotato Ayeni, che a prima vista ricorda Gael Monfils.

Centra le semifinali Francesco Forti, che ha lasciato un set per strada ma è riuscito a prevalaere sullo svizzero Paul per 6-3 al terzo set. Nella giornata di domani, inconterà il britannico Barnaby Smith, divenuto ora il principale favorito per la vittoria del torneo.

Niente da fare per Lorenzo Musetti. Il giovane talento azzurro si è dovuto arrendere allo svizzero Henry Von Der Schulenburg che, proveniente dalle qualificazioni, va alla ricerca di un’incredibile finale.

Nel torneo femminile, tutto secondo pronostico con Federica Bilardo e Tatiana Pieri che vincono i rispettivi incontri e si affronteranno lunedì per il titolo. La palermitana non ha lasciato scampo alla danese Tauson, protagonista dell’eccellente eliminazione di Francesca Jones al primo turno; nessun problema anche per Tatiana Pieri, che ha fermato la slovacca Barbora Matusova, n.4 del seeding e n.91 ITF, con lo score di 6-3 6-4.

Tatiana e Federica si affrontano per la seconda volta in carriera a livello Under 18. L’unico confronto diretto è datato 2015 e si disputò proprio sulla terra battuta del Circolo Tennis Firenze 1898, ma in quel caso fu un match di secondo turno. La lucchese Pieri, allenata da papà Ivano, vinse per 7-6 6-4.

QUARTI DI FINALE MASCHILI

(7) Soto b. (1) Ayeni 64 62

(Q) Von Der Schulenburg b. Musetti 76 63

(6) Forti b. (4) Paul 46 63 63

(2) Smith b. (8) Schouten 60 63

SEMIFINALI FEMMINILI

(3) Bilardo b. Tauson 61 62

(2) Pieri b. (4) Matusova 63 64

FINALE DOPPIO MASCHILE

(1) Ayeni/Soto b. (2) Forti/Frinzi 46 62 10-3

FINALE DOPPIO FEMMINILE

(1) Bilardo/Pieri b. Berberovic/Zelic 62 62