Masters 1000 Monte Carlo: Il programma di Domenica 16 Aprile

COURT RAINIER III – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Simone Bolelli vs [12] Renzo Olivo

2. Steve Darcis vs [10] David Goffin (non prima ore: 13:00)

3. Gilles Simon vs Malek Jaziri

4. Max Mirnyi / Daniel Nestor vs Fabio Fognini / Stan Wawrinka

COURT DES PRINCES – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Martin Klizan vs Sergiy Stakhovsky

2. [1] Adrian Mannarino vs [13] Yuichi Sugita

3. Florian Mayer vs Joao Sousa

COURT 9 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Carlos Berlocq vs [Alt] Roberto Carballes Baena

2. [6] Andrey Kuznetsov vs [11] Mikhail Youzhny

3. [2] Jan-Lennard Struff OR Paul-Henri Mathieu vs Marius Copil OR [8] Pierre-Hugues Herbert

COURT 11 – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 1:30 pm)

1. [5] Damir Dzumhur vs [14] Guillermo Garcia-Lopez