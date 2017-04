ITF / FUTURE quali e MD dal 15/04 al 21/04 – sono almeno 54 gli azzurri alla caccia del main draw

Sono almeno 27 le azzurre ai nastri di partenza nelle quali femminili e altrettanti in quello maschile; ricca rappresentanza in Svizzera e in Italia.

$25.000 SANTA MARGHERITA DI PULA:

MD – Cristiana FERRANDO, Martina DI GIUSEPPE, Giulia GATTO MONTICONE, Claudia GIOVINE

QUALI – Nastassja BURNETT, Martina CAREGARO, Lucrezia STEFANINI, Tatiana PIERI, Marianna NATALI, Beatrice TORELLI, Francesca BULLANI, Barbara DESSOLIS, Elena DE SANTIS, Sarah STOERBRAUCK

_______

$25.000 CHIASSO:

MD – Jessica PIERI

QUALI – Alberta BRIANTI [4], Ludmilla SAMSONOVA [11], Gaia SANESI [13], Natasha PILUDI [16], Alessia PIRAN, Sara MARCIONNI, Stefania RUBINI, Jessica BERTOLDI, Karin CONTI, Federica Joe GARDELLA, Francesca PALMIGIANO, Chiara GIAQUINTA, Alexia CARLONE, Maria Aurelia SCOTTI, Giada CLERICI, Giulia TURCONI

_______

$15.000 HAMMAMET

MD – Camilla SCALA [5], Alice BALDUCCI, Anna Giulia REMONDINA QUALI – Angelica RAGGI

$15.000 IL CAIRO: QUALI – Valeria PROSPERI

MASCHILE

ITALIA F9: MD – Salvatore CARUSO [3], Lorenzo SONEGO, Gianluca MAGER, Lorenzo FRIGERIO, Andrea PELLEGRINO, Riccardo BONADIO, Omar GIACALONE, Filippo BALDI (WC)

QUALI – Jacopo STEFANINI [3[, Daniele CAPECCHI [6], Pietro LICCIARDI [10], Davide PONTOGLIO [12], Corrado SUMMARIA [14], Giovanni RIZZUTI [15] e altri 10 azzurri.

______

TUNISIA F15: MD – Matteo VIOLA [6], Francesco VILARDO, Davide GALOPPINI

QUALI – Luca PREVOSTO [14], Luigi SORRENTINO, Gabriele Maria NOCE, Matteo DE VINCENTIS, Davide MELCHIORRE, Edoardo LAVAGNO, Kevin PORTMANN

______

FRANCIA F8: MD – Erik CREPALDI

EGITTO F14: QUALI – Edoardo SARDELLA

PORTOGALLO F7: MD – Roberto MARCORA

QATAR F3: MD – Francesco FERRARI QUALI – Marco DI MARO, Lorenzo DI MARO, Gianluca BERGOMI

Davide Campanini