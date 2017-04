ITF ChiassOpen: qualificazioni ricche di svizzere, ticinesi ed italiane. Al via sabato alle 10

Prendono il via sabato 15 aprile alle ore 10 le qualificazioni del ChiassOpen. Matteo Mangiacavalli: “Tanti nomi interessanti sia nel main draw che nelle qualificazioni. E’ una soddisfazione”

Prenderà il via alle ore 10 del sabato di Pasqua il ChiassOpen 2017, torneo ITF femminile con montepremi di $25.000 che si giocherà sui campi in terra rossa RedPlus del circolo TC Chiasso. Finalmente, nella cittadina ticinese a pochi metri dal confine italiano, è tutto pronto per la 7a edizione della manifestazione tennistica tra le più importanti del Ticino.

48 sono le tenniste alla ricerca degli 8 posti in palio in tabellone principale, numerose sono le rappresentanti della Svizzera e dell’Italia, e tante tra loro sono associate ad una testa di serie, che dà loro forti possibilità di completare il percorso di qualificazione di tre turni. Per la Svizzera, spicca la seconda testa di serie di Tess Sugnaux e la terza di Lisa Sabino, dietro solo all’ucraina Zavatska, prima esclusa dal main draw; come loro, ci sono Chiara Grimm (6), Karin Kennel (9) e Nina Stadler (12). Per quanto riguarda le azzurre, da segnalare la quarta testa di serie di Alberta Brianti, ex top60 WTA, e poi Samsonova (11), Sanesi (13) e Piludu (16).

Soddisfazione, ora che tutto è pronto per cominciare, da parte del Direttore del Torneo, Matteo Mangiacavalli: “Siamo molto contenti del livello finale del tabellone principale ma anche di questo torneo di qualificazione, che permetterà al pubblico svizzero ed italiano di guardare le gesta di tantissime giocatrici elvetiche ed azzurre. Inoltre, è un bene che siano diverse le giocatrici ticinesi, che rappresentano Chiasso. Quindi occhi puntati su Bandecchi, Fontana, Bruni e Tsygourova”. Infine ha concluso, tornando al main draw: “Abbiamo una top100 che era top30 non tanto tempo fa, quattro top200 e le direct acceptances sono tutte top300. Per un $25.000 è una grande soddisfazione, a cui si aggiunge la presenza di svizzere molto interessanti: non c’è un riferimento solo alle più note Teichmann e Masarova, numero 1 del ranking junior, ma anche ad altre atlete molto interessanti, come ad esempio Waltert e Ganz, ma la lista sarebbe molto lunga”.

Ricordiamo che il torneo di qualificazione si giocherà da 15 al 17 aprile, mentre il tabellone principale prenderà il via il 18 aprile e si concluderà con la finale di domenica 23 aprile. L’entrata per il pubblico è sempre libera e gratuita ed al TC Chiasso sarà possibile anche usufruire del bar o del ristorante.

Importante sottolineare che quest’anno il ChiassOpen sarà presente in maniera capillare sui social network: potete seguire le vicende delle giocatrici del torneo su Facebook seguendo il profilo “Chiasso Open”, su Instagram tramite il profilo “ChiassOpen” ed anche su Twitter affidandosi all’hashtag ufficiale della manifestazione: #CO17.

Tabellone di Qualificazione

Katarina ZAVATSKA [1] – BYE

Jessica BERTOLDO – Nicole GADIENT

Lisa KUNG (WC) – Susan BANDECCHI

BYE – Gaia SANESI [13]

Tess SUGNAUX [2] – BYE

Karin CONTI – Federica Joe GARDELLA

Chiara FRAPOLLI – Corina MADER

BYE – Karin KENNEL [9]

Lisa SABINO [3] – BYE

Jasmin BRUNI (WC) – Dominique MEYER (WC)

Stefania RUBINI – Kristina MILENKOVIC (WC)

BYE – Ludmilla SAMSONOVA [11]

Alberta BRIANTI [4] – BYE

Chiara GIAQUINTA – Kim FONTANA

Arlinda RUSHITI – Francesca PALMIGIANO

BYE – Romy KOELZER [15]

Josephine BOUALEM [5] – BYE

Katerina FILIP – Alexia CARLONE

Dagmar DUDLAKOVA – Anna KLASEN

BYE – Klaartje LIEBENS [10]

Chiara GRIMM [6] – BYE

Maria Aurelia SCOTTI – Katerina KRAMPEROVA

Marina BASSOLS RIBERA – Katerina TSYGOUROVA (WC)

BYE – Nina STADLER [12]

Ani MIJACIKA [7] – BYE

Naima KARAMOKO – Sara MARCIONNI

Giada CLERICI – Iryna RUSYN

BYE – Iva PRIMORAC [14]

Elena-Teodora CADAR [8] – BYE

Giulia TURCONI – Valentina RYSER (WC)

Julia PAYOLA – Alessia PIRAN

BYE – Natasha PILUDU [16]