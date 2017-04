Andre Agassi meravigliato da Roger Federer: “Roger potrebbe giocare per altri quattro o cinque anni”

Andre Agassi, ex numero uno del mondo, è molto impressionato dal livello di gioco espresso in questo 2017 da Roger Federer, rientrante dopo una lunga pausa.

In un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo ‘Marca’, l’ex tennista statunitense ha dichiarato: “Roger potrebbe giocare per altri quattro o cinque anni, grazie al suo stile di gioco. Non credo senta il bisogno di dire addio al tennis. Nel mio caso, ho capito subito quando era giunto il momento del ritiro, ma non giocavo come Federer e tutto è stato facile”.

Interrogato sulla miglior partita vista in questi primi quattro mesi dell’anno, Agassi ha commentato: “Non ho dubbi: la semifinale di Miami fra Kyrgios e Federer. E’ stata incredibile e fantastica!”

Lorenzo Carini