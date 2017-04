Masters 1000 Montecarlo: Il tabellone principale. Tre gli azzurri al via

Sono tre gli azzurri ai nastri di partenza del torneo Masters 1000 di Montecarlo (e4.273.775, terra).

Fabio Fognini affronterà all’esordio Pablo Carreno Busta. Andreas Seppi, wild card, sfiderà Alexander Zverev e infine Paolo Lorenzi affronterà Marcel Granollers.

Main Draw – Parte Alta

(1) Murray, Andy vs Bye

Muller, Gilles vs (PR) Robredo, Tommy

Qualifier vs Kohlschreiber, Philipp

Qualifier vs (15) Ramos-Vinolas, Albert

(9) Berdych, Tomas vs Qualifier

Paire, Benoit vs (PR) Haas, Tommy

(WC) Coric, Borna vs (WC) Chardy, Jeremy

Bye vs (5) Cilic, Marin

(3) Wawrinka, Stan vs Bye

Zverev, Mischa vs Vesely, Jiri

Mayer, Florian vs Sousa, Joao

Troicki, Viktor vs (16) Cuevas, Pablo

(11) Pouille, Lucas vs Harrison, Ryan

Granollers, Marcel vs Lorenzi, Paolo

Qualifier vs Qualifier

Bye vs (7) Tsonga, Jo-Wilfried

Main Draw – Parte Bassa

(8) Dimitrov, Grigor vs Bye

Qualifier vs (WC) Ruud, Casper

Tomic, Bernard vs Schwartzman, Diego

Basilashvili, Nikoloz vs (12) Bautista Agut, Roberto

(14) Zverev, Alexander vs (WC) Seppi, Andreas

Lopez, Feliciano vs Medvedev, Daniil

Evans, Daniel vs Edmund, Kyle

Bye vs (4) Nadal, Rafael

(6) Thiem, Dominic vs Bye

Delbonis, Federico vs Haase, Robin

Qualifier vs Almagro, Nicolas

Darcis, Steve vs (10) Goffin, David

(13) Carreno Busta, Pablo vs Fognini, Fabio

Khachanov, Karen vs Mahut, Nicolas

Simon, Gilles vs Jaziri, Malek

Bye vs (2) Djokovic, Novak