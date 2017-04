ATP Marrakech: Jiri Vesely elimina Paolo Lorenzi al tiebreak del terzo set

Out Lorenzi

Paolo Lorenzi esce sconfitto nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Marrakech (e482.060, terra).

L’azzurro si è arreso a Jiri Vesely, classe 1993 e n.53 ATP, con il punteggio di 36 63 76 (5) dopo 2 ore e 21 minuti di partita.

Nel terzo e decisivo set Lorenzi mancava una palla break nel secondo game e da quel momento i due giocatori erano continui al servizio e non concedevano alcun break point sui propri turni di battuta.

Si andava quindi al tiebreak e qui Paolino avanti per 3 a 1, perdeva il minibreak nel quinto punto, dopo un bellissimo vincente del ceco.

Sul 4 a 5 l’azzurro commetteva un grave errore di diritto e subiva il minibreak.

Sul 6 a 4 Vesely però perdeva il miinibreak, dopo un bellissimo passante di rovescio di Paolino, ma al secondo match point utile il ceco dopo un bellissimo passante vincente di diritto, chiudeva la contesa per 7 punti a 5.

La partita punto per punto



ATP Marrakech Paolo Lorenzi [5] Paolo Lorenzi [5] 6 3 6 Jiri Vesely Jiri Vesely 3 6 7 Vincitore: J. VESELY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* ace 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 J. Vesely 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-3 → 4-4 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 3-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 J. Vesely 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Vesely 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 P. Lorenzi 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 J. Vesely 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-4 → 2-4 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 J. Vesely 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-2 → 0-3 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 J. Vesely 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 5-2 → 5-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-1 → 4-2 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 3-1 → 4-1 J. Vesely 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Vesely 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

P. Lorenzi – J. Vesely

02:20:35

5 Aces 9

0 Double Faults 3

60% 1st Serve % 66%

38/54 (70%) 1st Serve Points Won 48/58 (83%)

25/36 (69%) 2nd Serve Points Won 16/30 (53%)

0/1 (0%) Break Points Saved 3/4 (75%)

15 Service Games Played 15

10/58 (17%) 1st Return Points Won 16/54 (30%)

14/30 (47%) 2nd Return Points Won 11/36 (31%)

1/4 (25%) Break Points Won 1/1 (100%)

15 Return Games Played 15

63/90 (70%) Total Service Points Won 64/88 (73%)

24/88 (27%) Total Return Points Won 27/90 (30%)

87/178 (49%) Total Points Won 91/178 (51%)

37 Ranking 53

35 Age 23

Rome, Italy Birthplace Pribram, Czech Republic

Siena, Italy Residence Ras Al Khaimah, UAE

6’0″ (182 cm) Height 6’6″ (198 cm)

169 lbs (76 kg) Weight 203 lbs (92 kg)

Right-Handed Plays Left-Handed

2003 Turned Pro 2009

8/12 Year to Date Win/Loss 7/8

0 Year to Date Titles 0

1 Career Titles 1

$3,135,638 Career Prize Money $2,309,209