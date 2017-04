WTA Biel: Camila Giorgi eliminata nei quarti di finale

Out Camila

Camila Giorgi esce di scena nei quarti di finale del torneo WTA International di Biel ($250.000, indoor).

La tennista di Macerata si è arresa a Aliaksandra Sasnovich, classe 1994 e n.108 WTA, con il risultato di 64 64 in 1 ora e 26 minuti di partita.

Primo set: La Giorgi avanti per 3 a 1, perdeva la battuta nel quinto game.

Sul 3 pari l’azzurra, dopo aver commesso anche due doppi falli cedeva ai vantaggi il servizio, ma nel game successivo piazzava il controbreak a 30.

Sul 4 pari però la n.2 d’Italia cedeva per la terza volta nel set il turno di battuta (a 15 dopo aver commesso due doppi falli, uno sulla palla break).

Nel game successivo la Sasnovich teneva a 15 il turno di battuta e con un servizio vincente sul set point portava a casa il parziale per 6 a 4.

Secondo set: Camila avanti per 4 a 2, giocava un pessimo game al servizio nel settimo gioco (a 0 dopo aver commesso due doppi falli, uno sulla palla break).

Sul 4 pari l’azzurra smarriva ancora al servizio, perdendo la battuta a 30, dopo aver commesso tre errori gratuiti nel gioco e un sanguinoso doppio fallo sulla palla break.

Nel game successivo, sul 5 a 4, la bielorussa, dallo 0-30, teneva a 30 il turno di battuta, piazzando un ace sul match point e portando a casa la partita per 6 a 4.

WTA Biel Aliaksandra Sasnovich Aliaksandra Sasnovich 6 6 Camila Giorgi Camila Giorgi 4 4 Vincitore: A. SASNOVICH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Sasnovich 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 C. Giorgi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 4-4 → 5-4 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 C. Giorgi 0-15 df 0-30 0-40 df 2-4 → 3-4 A. Sasnovich 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 2-3 → 2-4 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 1-2 → 1-3 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Sasnovich 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 C. Giorgi 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Sasnovich 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 C. Giorgi 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 4-4 → 5-4 A. Sasnovich 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 4-3 → 4-4 C. Giorgi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 1-2 → 1-3 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Sasnovich 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 C. Giorgi 15-0 15-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1

A. Sasnovich – C. Giorgi

01:25:11

3 Aces 0

6 Double Faults 8

59% 1st Serve % 47%

24/35 (69%) 1st Serve Points Won 18/28 (64%)

10/24 (42%) 2nd Serve Points Won 10/32 (31%)

1/5 (20%) Break Points Saved 5/11 (45%)

10 Service Games Played 10

10/28 (36%) 1st Return Points Won 11/35 (31%)

22/32 (69%) 2nd Return Points Won 14/24 (58%)

6/11 (55%) Break Points Won 4/5 (80%)

10 Return Games Played 10

34/59 (58%) Total Service Points Won 28/60 (47%)

32/60 (53%) Total Return Points Won 25/59 (42%)

66/119 (55%) Total Points Won 53/119 (45%)

108 Ranking 98

23 Age 25

Minsk, Belarus Birthplace Macerata, Italy

Minsk, Belarus Residence France

5′ 9″ (1.74 m) Height 5′ 6″ (1.68 m)

132 lbs. (60 kg) Weight 119 lbs. (54 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro Turned Pro Pro

13/7 Year to Date Win/Loss 5/4

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 1

$756,554 Career Prize Money $2,147,606