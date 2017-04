Challenger Barletta: Lorenzo Giustino in semifinale. Out Cecchinato e Giannessi (Video)

Pronostici rispettati nei primi due quarti di finale del challenger “Città della Disfida” di Barletta. Le classifiche non mentono e non ci sono colpi di scena, con le prime due teste di serie che superano i rispettivi avversari e accedono alle semifinali in programma domani sui campi in terra rossa del circolo “Hugo Simmen”. Il numero uno del seeding, il portoghese Gastao Elias, supera in due set (75, 63) il belga Kimmer Coppejans. Primo parziale più combattuto e ricco di break: 3 messi a segno dal belga e ben 4, tra cui quello decisivo del 7/5, per il portoghese. Nel secondo parziale Elias prende subito il largo portandosi sul 4/1, mentre Coppejans tenta una timida reazione con il break del 4/3, per poi cedere definitivamente per 6/3.

Sono bastati sempre due set alla testa di serie numero 2, il britannico Aljaz Bedene, per superare l’italiano Marco Cecchinato. Un successo mai in discussione per l’inglese che ha saputo imporsi fin dalle prime battute della partita. Due break nel primo set (sul 3/2 e 5/2) consentono a Bedene di imporsi nel set d’esordio. Ancora più semplice il secondo, con il britannico che si porta fino al 4/0 per poi chiudere sul 6/1. In semifinale, Bedene affronterà il vincente della sfida tra Rosol e Giannessi, mentre Elias sfiderà il vincente del match tra Giustino e Marterer.

A caratterizzare la mattinata della quinta giornata del torneo internazionale, anche la semifinale di doppio vinta in due set (62, 64) dai fratelli croati Marin e Tomislav Draganja sulla coppia serba composta da Ilija Bozoljac e Nikola Milojevic. La coppia croata affronterà domani in finale il duo italiano composto da Matteo Donati e Marco Cecchinato.

Si è completato il quadro dei semifinalisti nel Main Draw del Challenger Atp Città della Disfida, giunto dalla diciottesima edizione e in corso sui campi in terra battuta del Circolo Tennis Hugo Simmen di Barletta. Lorenzo Giustino ha conquistato l’accesso nella Top 4 del Singolo grazie al successo sul tedesco Maximilian Marterer. Il 25enne campano ha superato per 6-3 6-2 il suo avversario, settimo per seeding e numero 129 del circuito Atp. Partita mai in discussione, con due break per Giustino nel primo set a indirizzare subito l’incontro: nel secondo set Marterer ha tenuto il punteggio in equilibrio fino al 3-2, salvo cedere al suo avversario negli ultimi tre giochi. Domani Giustino sfiderà la testa di serie Gastao Elias nella prima semifinale, in programma al termine della finale di Doppio tra Marin e Tomislav Draganja e la coppia italiana formata da Marco Cecchinato e Matteo Donati (start alle 12).

Si è invece arreso allo strapotere fisico di Lukas Rosol, numero 161 del ranking Atp, l’italiano Alessandro Giannessi, quarto favorito del seeding. Dopo aver conquistato il primo parziale per 6-2, Giannessi ha pagato nel secondo set il grande sforzo fisico e il cambio di rotta nella prestazione di Rosol, capace di portare a casa un doppio 6-3 6-3, che ha messo in ghiaccio qualificazione e passaggio del turno in un’ora e 41 minuti. Rosol sfiderà Bedene nella seconda semifinale di giornata, in programma domani a seguire l’incontro Giustino/Elias.

