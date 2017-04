Roger Federer in visita all’Ospedale di Basilea

Roger Federer continua a far parlare di sè anche per ciò che accade al di fuori dei campi da tennis. Il tennista svizzero si è presentato, per scopo benefico, all’ospedale dei bambini di Basilea.

Tutti i ragazzi, ovviamente, sono rimasti colpiti dalla visita del loro idolo, che ha portato diversi doni ai presenti ed ha passato momenti divertenti in loro compagnia.