ITF Junior “Città di Firenze”: Musetti elimina Frinzi, soffre il n.1 Ayeni

Entra nel vivo la quarantaduesima edizione del torneo internazionale juniores “Città di Firenze”, riservato a tennisti di categoria under 18. Si giocherà, sino a lunedì, sui campi in terra battuta del Circolo Del Tennis Firenze 1898: buona risposta da parte del pubblico fiorentino, che già dalla prima mattinata odierna ha presenziato ai diversi big match di giornata, primo fra tutti quello fra Lorenzo Musetti e Mattia Frinzi, terza testa di serie.

E’ proprio Musetti, classe 2002, ad aver sorpreso tutti gli appassionati. Il quindicenne, vincitore nel 2017 di un titolo ITF Grado 5 a Nairobi (Kenya), ha lasciato appena quattro giochi al numero tre del torneo, il connazionale Mattia Frinzi, raggiungendo il terzo turno, nel quale incontrerà Evzen Holis, giocatore ceco che all’esordio aveva fermato Samuele Ramazzotti e quest’oggi ha battuto Bratholm 7-6 6-3.

Attuale n.232 del ranking mondiale ITF, Lorenzo si appresta a scalare piuttosto rapidamente la graduatoria internazionale under 18: il suo obiettivo, ovviamente, è quello di costruirsi una classifica tale da permettergli di giocare i tornei dello Slam.

Soffre, ma approda al terzo round, l’americano Olukayode Ayeni, che ha sofferto il gioco dello spagnolo Vedri Asensi per due set, prima di prendere il largo nel terzo e chiudere con lo score di 7-5 3-6 6-1. Ora troverà il tedesco Lemstra, che ha messo fine all’avventura di Andrea Trapani.

Vince Federico Iannacone, capace di far suo il derby con Nicolò Inserra per 6-1 6-2. Buon match anche da parte di Davide Tortora, che ha fatto fuori dopo una grandissima lotta il numero quattordici del torneo, il ceco del ’99 Albert Sprlak Puk. Ok Forti, che non ha avuto alcun problema contro il britannico Hudd, al quale ha rifilato un severo 6-3 6-1.

Niente da fare per Gian Marco Ortenzi, Giulio Zeppieri, Manuel Mazza e Duccio Petreni; avanza senza giocare l’olandese Schouten, che ha approfittato della squalifica di Gabriele Bosio.

Nel torneo femminile, restano in corsa solo Tatiana Pieri e Federica Bilardo che, in seguito all’eliminazione di Francesca Jones nella giornata di ieri, diventano le due principali favorite per l’approdo alla finale.

Tatiana, seconda testa di serie, non ha lasciato scampo alla georgiana Makatsaria, liquidata con un perentorio 6-2 6-1; tutto facile anche per Federica Bilardo, che ha superato Alice Amendola 6-2 6-2.

Fuori Aurora Zantedeschi, Elisabetta Cocciaretto e Costanza Traversi.

Vince, a sorpresa, la croata Oleksandra Oliynykova: 6-3 6-3 ai danni della n.8 Sina Zuger. “Ho giocato contro una grande tennista, che ha già ottenuto buoni risultati in tornei di categoria maggiore. Ero avanti 4-0 nel primo set, poi mi sono deconcentrata ma sono riuscita a chiudere 6-3. Ero anche 2-0 nel secondo, poi Sina si è portata avanti ed infine io ho chiuso il match. Sapevo che avrei dovuto giocare il mio miglior tennis per venire a capo di questa sfida, sono molto contenta e spero di vincere ancora”, ha dichiarato a caldo la tennista croata, prossima avversaria di Tatiana Pieri.

“Sashka”, questo il suo nickname, è nata a Kiev, in Ucraina, nel 2001. Il padre, attivista molto noto nel suo paese, criticò nel 2011 il presidente Yanukovich e difese i diritti della comunità LGBT: tutto ciò ne ha causato un mandato d’arresto, sia per lui che per la moglie. Fuggita dall’Ucraina, la famiglia Oliynykova trova posto in Croazia, dove all’inizio trova non poche difficoltà, dovute alla lingua diversa e al poco denaro.

Proprio per questo, “Sashka” ha ottenuto lo stato di “rifugiata”, ciò comporta che non potrà né ritornare in Ucraina né avere la cittadinanza croata.

La ragazza viaggia molto spesso da sola per i tornei del circuito ITF, con davvero pochissimi soldi, che non bastano neppure per incordare le racchette da gioco. Per dare una mano alla situazione economica della giovane, basta recarsi sul suo sito ufficiale, dove all’interno troverete tutti i dettagli.

RISULTATI TORNEO MASCHILE

(1) Ayeni b. Vedri Asensi 75 36 61

(13) Lemstra b. Trapani 63 76

(11) Juras b. Mazza 16 63 76

(7) Soto b. Huber 26 63 64

Musetti b. (3) Frinzi 63 61

Holis b. (16) Bratholm 76 63

(12) Hjorth b. Ortenzi 63 76

Von Der Schulenburg b. (5) Matusevich 26 62 64

(6) Forti b. Hudd 63 61

(9) Soares Klier Junior b. Kalender 62 62

(15) Fekiac b. Petreni 62 61

(4) Paul b. Zeppieri 46 75 61

(8) Schouten b. Bosio per squalifica

(10) Iannacone b. Inserra 61 62

Tortora b. (14) Sprlak Puk 76 57 64

(2) Smith b. Skorilas 63 62

RISULTATI TORNEO FEMMINILE

Tauson b. Zelic 64 61

Radisic b. Ganz 64 60

(3) Bilardo b. Amendola 62 62

(8) Schmidt b. Cocciaretto 76 26 61

Raducanu b. Traversi 60 61

(4) Matusova b. Zantedeschi 64 31 rit.

Oliynykova b. (7) Zuger 63 63

(2) Pieri b. Makatsaria 62 61

Lorenzo Carini