Camila Giorgi supera la Suarez Navarro, ex top ten, in rimonta e approda ai quarti di finale del Wta International di Biel

Successo in rimonta per Camila Giorgi agli ottavi di finale del torneo Wta International di Biel ($250.000, cemento indoor).

L’azzurra ha superato la spagnola Carla Suarez Navarro, 28 anni, Nr. 23 Wta, con il punteggio di 2-6 7-6(5) 6-2 in due ore e 18 minuti di gioco.

Al prossimo turno trova la vincente dell’incontro tra la svizzera Golubic e la bielorussa Sasnovich, entrambe giocatrici alla portata di Camila.

Purchè giochi come da metà incontro in poi! Si è vista infatti una Giorgi a due facce: fallosa, senza logica e tattica nel primo set e mezzo, precisa, ben messa in campo e con colpi decisivi nella seconda metà dell’incontro. Ormai la Giorgi è questo, bisogna prendere consapevolezza: prendere o lasciare!

Ecco il dettaglio del match.

Primo set: inizio con un botta e risposta tra le due contendenti.

Dapprima brekka l’iberica, successivamente risponde la marchigiana con un controbreak.

E’ l’unico sussulto di Camila nel primo parziale, da qui in poi è un dominio della Suarez Navarro.

La spagnola brekka a zero nel terzo gioco e conquista anche un combattutissimo quinto game, strappato ai vantaggi all’azzurra.

La tennista italiana è molto fallosa e regala svariati gratuiti all’avversaria; dal canto suo la spagnola si limita a giocare un tennis regolare e solido, accelerando di tanto in tanto con il rovescio a una mano.

La fine del parziale è questione di minuti e si concretizza nell’ottavo gioco: servizio tenuto a zero dall’iberica e 6-2 Suarez Navarro in 29 minuti di gioco.

Secondo set: inizio titubante da parte della marchigiana, spesso in sofferenza nei suoi turni di servizio.

La Suarez Navarro si fa preferire per gioco e solidità ma ha il difetto di non sfondare. Camila risale infatti da 0-40 nel primo gioco, tiene ai vantaggi un difficile terzo game e annulla altre due palle break nel settimo gioco.

Scampato il pericolo, la Giorgi piazza la zampata, brekkando la spagnola nell’ottavo gioco e portandosi così a servire per il parziale.

Sull’onda dell’entusiasmo l’azzurra cerca di tener testa all’aggressività dell’iberica ma i troppi errori la penalizzano ancora, costringendola a cedere il servizio ai vantaggi.

La grande occasione per Camila la troviamo nel gioco successivo, gioco in cui si procura un set point (cestinato con l’ennesimo gratuito, un rovescio lungo). L’esito del parziale viene così deciso dal tiebreak.

Qui si vede la migliore Giorgi dei primi due set. Tiene la palla in campo, risponde benissimo e serve in maniera ottima: dopo una manciata di minuti è già avanti 6-3 con tre set point a disposizione. Spreca i primi due con colpi lunghi ma finalizza il terzo. Due grandi rovesci inducono all’errore l’iberica, il cui recupero finisce in rete.

E’ 7-6(5) per Camila in un’ora e nove minuti di gioco.

Terzo set: la Giorgi vista nel primo set è una lontana parente di quella in campo ora.

Camila gioca bene, sta meglio fisicamente rispetto all’avversaria ed è in fiducia.

Dopo uno scambio di cortesie nei primi due giochi (break azzurro e controbreak spagnolo), la tennista italiana prende il volo.

Brekka nuovamente bene nel terzo game e tiene il servizio il game successivo sfruttando un rovescio in rete della Suarez Navarro: è 3-1 dopo 15 minuti di gioco.

Il quinto game è lotta pura, con l’iberica che cerca in tutti i modi di rimanere attaccata all’azzurra ma non ci riesce. La Giorgi spinge bene, attacca appena può e, grazie a uno splendida accelerazione di diritto che lascia di sale l’avversaria, brekka nuovamente al terzo tentativo al termine di un game infinito.

C’è tempo per vedere altri due break (regalato dalla Giorgi all’avversaria nel sesto gioco dopo tre gratuiti e subito ripreso di prepotenza il game successivo) e un ultimo gioco pirotecnico.

Camila balbetta al servizio, risale da 15-40 e spreca un primo match point. L’avversaria però non ne ha più e la Giorgi ha in mente solo il traguardo.

Il secondo match point è quello buono: è 6-2 per l’azzurra in 39 minuti di gioco.

Camila Giorgi outs Suárez Navarro to reach @WTABielBienne Quarterfinals! Comes from behind to win 2-6, 7-6(5), 6-2! pic.twitter.com/gR6jM8SqJl — WTA (@WTA) 13 aprile 2017

La partita punto per punto



WTA Biel Camila Giorgi Camila Giorgi 2 7 6 Carla Suárez Navarro [2] Carla Suárez Navarro [2] 6 6 2 Vincitore: C. GIORGI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 C. Suárez Navarro 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 C. Suárez Navarro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 C. Giorgi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 3-1 C. Suárez Navarro 15-0 30-0 30-15 30-30 1-1 → 2-1 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 C. Suárez Navarro 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 C. Suárez Navarro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 C. Suárez Navarro 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 5-3 → 5-4 C. Suárez Navarro 0-15 0-30 15-30 30-30 4-3 → 5-3 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 C. Suárez Navarro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 C. Suárez Navarro 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Suárez Navarro 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Giorgi 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 C. Suárez Navarro 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 C. Suárez Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 1-3 → 1-4 C. Suárez Navarro 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 C. Giorgi 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-1 → 1-2 C. Suárez Navarro 0-30 0-40 0-1 → 1-1 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1

C. Giorgi – C. Suárez Navarro

02:15:25

0 Aces 1

10 Double Faults 1

74% 1st Serve % 76%

50/83 (60%) 1st Serve Points Won 42/71 (59%)

9/29 (31%) 2nd Serve Points Won 9/23 (39%)

9/15 (60%) Break Points Saved 3/9 (33%)

14 Service Games Played 14

29/71 (41%) 1st Return Points Won 33/83 (40%)

14/23 (61%) 2nd Return Points Won 20/29 (69%)

6/9 (67%) Break Points Won 6/15 (40%)

14 Return Games Played 14

59/112 (53%) Total Service Points Won 51/94 (54%)

43/94 (46%) Total Return Points Won 53/112 (47%)

102/206 (50%) Total Points Won 104/206 (50%)

98 Ranking 23

25 Age 28

Macerata, Italy Birthplace Las Palmas de Gran Canaria, Spain

France Residence Barcelona, Spain

5′ 6″ (1.68 m) Height 5′ 4″ (1.62 m)

119 lbs. (54 kg) Weight 137 lbs. (62 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro Turned Pro Pro (2003)

5/4 Year to Date Win/Loss 4/5

0 Year to Date Titles 0

1 Career Titles 2

$2,147,606 Career Prize Money $8,357,508

Davide Sala