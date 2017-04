Lorenzi vince il derby italiano con Quinzi al secondo turno del torneo Atp250 di Marrakech

Finisce con una vittoria per Paolo Lorenzi, 35 anni, Nr. 37 del mondo, il derby italiano al secondo turno dell’Atp 250 di Marrakech (€ 482.060, terra).

Il senese ha superato Gianluigi Quinzi, 21 anni, Nr. 304 del mondo, con il punteggio di 7-6(5) 2-6 6-4 in due ore e 52 minuti di gioco.

Al prossimo turno trova il ceco Vesely, giocatore alla portata di Paolo anche se ostico su questa superficie.

Bicchiere mezzo pieno per entrambi. Paolino prosegue la sua corsa nel torneo di Marrakech, venendo a capo di un match non facile, dando ottime risposte fisiche dopo il weekend di coppa Davis; Quinzi dimostra di potersela giocare alla pari contro un avversario di spessore sulla terra, più abituato a questo tipo di tornei e confermando gli ottimi prorgessi fatti nei giorni precedenti.

Di seguito il dettaglio dell’incontro.

Primo set: parte meglio l’esperto Lorenzi che, alla prima opportunità, passa.

E’ bravo a tenere ai vantaggi il terzo gioco e a brekkare nel game successivo. Quinzi risale da 0-40 ma nulla può sulla quarta palla a disposizione di Paolini. E’ 3-1 per Lorenzi dopo 20 minuti di gioco.

Con il passare dei minuti Gianluigi prende confidenza, combatte alla pari e riporta in equilibrio l’incontro. Dapprima annulla un’insidiosa palla break nel sesto gioco, successivamente opera il controbreak, dopo un game vinto agevolmente a 15.

I due tennisti continuano la lotta sino al dodicesimo gioco, dove Lorenzi cerca di piazzare la zampata vincente. Sale 15-40 ma trova la pronta reazione del 21enne che, infilando quattro punti consecutivi, porta così il parziale al tiebreak.

Il tiebreak viene giocato sull’orlo dell’equilibrio ma la spunta l’esperienza. Sul 6-5 Paolino piazza la zampata vincente e fa suo il parziale.

E’ 7-6(5) in un’ora e nove minuti di gioco.

Secondo set: l’equilibrio nel parziale dura solo tre giochi.

Il tempo per Gianluigi di annullare una palla break nel primo gioco, di brekkare facilmente nel secondo a 15 e di vedere l’immediato controbreak avversario nel gioco successivo.

Poi è solo Quinzi. La svolta avviene nel quarto game, game duro, lottatissimo e deciso da pochi punti. E’ ancora break per il giovane azzurro ed è l’inizio di un predominio.

Quinzi, sull’onda dell’entusiasmo, opera un nuovo break a zero nel sesto gioco (il terzo del parziale) e si porta a servire per il set.

Qui il 21enne si perde, dando chance di break a Paolino, abile a portarsi sul 2-5; Lorenzi non è però altrettanto abile a tenere il turno di battuta nel gioco successivo, consegnando il parziale nelle mani dell’avversario.

E’ 6-2 Quinzi in 49 minuti di gioco.

Terzo set: partenza sprint di Lorenzi, subito avanti di un break nel primo gioco.

Quinzi prova a rientrare, controbrekkando subito ma le due palle break a disposizione nel secondo gioco non vengono sfruttate, dando il via libera a Paolino.

Lorenzi, infatti, brekka nuovamente nel terzo game a 15 e tiene agevolmente il suo turno di battuta nel game successivo.

Dopo una manciata di minuti è già 4-0 per il 35enne di Roma.

Il set scorre veloce sino al settimo game, dove Gianluigi deve dare il meglio di sè per annullare due match point a un Lorenzi sempre più vicino al successo.

Quinzi lotta ed è ammirevole come si batte per non soccombere. Si riprende uno dei due break di svantaggio nel gioco successivo e annulla un altro match point a Lorenzi sul suo servizio, nel nono game.

L’esperienza di Paolino esce al momento giusto; al servizio per chiudere la contesa, non trema e fa il suo dovere.

E’ 6-4 per Lorenzi in 54 minuti di gioco.

La partita punto per punto



ATP Marrakech Paolo Lorenzi [5] Paolo Lorenzi [5] 7 2 6 Gianluigi Quinzi Gianluigi Quinzi 6 6 4 Vincitore: P. LORENZI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 G. Quinzi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 5-3 G. Quinzi 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-1 → 5-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 G. Quinzi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-0 → 4-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 G. Quinzi 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 G. Quinzi 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 G. Quinzi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-5 → 2-5 P. Lorenzi 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 G. Quinzi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 G. Quinzi 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 G. Quinzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 G. Quinzi 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 G. Quinzi 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-4 → 5-5 P. Lorenzi 0-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 G. Quinzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 P. Lorenzi 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 4-2 → 4-3 G. Quinzi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 G. Quinzi 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 P. Lorenzi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Quinzi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

P. Lorenzi – G. Quinzi

02:51:37

4 Aces 4

1 Double Faults 3

58% 1st Serve % 54%

34/54 (63%) 1st Serve Points Won 36/63 (57%)

19/39 (49%) 2nd Serve Points Won 27/53 (51%)

4/10 (40%) Break Points Saved 10/15 (67%)

15 Service Games Played 15

27/63 (43%) 1st Return Points Won 20/54 (37%)

26/53 (49%) 2nd Return Points Won 20/39 (51%)

5/15 (33%) Break Points Won 6/10 (60%)

15 Return Games Played 15

53/93 (57%) Total Service Points Won 63/116 (54%)

53/116 (46%) Total Return Points Won 40/93 (43%)

106/209 (51%) Total Points Won 103/209 (49%)

37 Ranking 304

35 Age 21

Rome, Italy Birthplace Cittadella, Italy

Siena, Italy Residence Bradenton Florida, USA

6’0″ (182 cm) Height 6’3″ (190 cm)

169 lbs (76 kg) Weight 185 lbs (84 kg)

Right-Handed Plays Left-Handed

2003 Turned Pro N/A

8/12 Year to Date Win/Loss 0/0

0 Year to Date Titles 0

1 Career Titles 0

$3,135,638 Career Prize Money $86,333

Davide Sala