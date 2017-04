Ion Tiriac non voleva Maria Sharapova a Madrid

Ion Tiriac, proprietario del torneo di Madrid, non voleva concedere un invito alla Sharapova per il torneo Premier Mandatory spagnolo.

Dichiara Tiriac: “Prima sono venuti a chiedermelo a me, e in qualità di proprietario del torneo di Madrid, mi sono opposto all’assegnazione di una wild card alla Sharapova.

Ma la decisione finale non è mia. Gli organizzatori hanno il diritto di decidere e non il proprietario. È Manolo Santana, direttore del torneo e organizzatore, a decidere lui su queste questioni.”