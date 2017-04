Challenger Barletta: I risultati con il live dettagliato della quarta giornata. Cecchinato e Giannessi ai quarti di finale. Out Donati (Video)

Dopo Lorenzo Giustino, anche Marco Cecchinato e Alessandro Giannessi conquistano i quarti di finale del challenger Atp “Città della Disfida” di Barletta. I giovani azzurri non stanno tradendo le attese, assieme ai tennisti di maggior fama e classifica.

Cecchinato deve sudare oltremodo per avere la meglio sul serbo Filip Krajinovic giunto dalle qualificazioni. L’italiano perde il primo set per 6/4 ma si rifa nel secondo 6/3 e si conferma nel terzo 6/4. Senza storia la partita di Giannessi che supera in scioltezza il serbo Nikola Molojevic in due set (61, 63), mostrandosi in ottima forma e con una buona concentrazione.

Sui campi in terra rossa del circolo “Hugo Simmen”, non è andata bene a Matteo Donati che si arrende al britannico Aljaz Bedene, testa di serie numero 2 del seeding. Partenza in salita per l’italiano che cede per 6/3 il primo parziale. Nel secondo, lotta punto su punto ma cede al tie break, dopo una prestazione che resta comunque positiva. Bedene, invece, si dimostra in palla e più che mai deciso ad arrivare fino in fondo ad un torneo che ha già vinto in passato.

Nei quarti, in programma domani, il britannico affronterà l’italiano Cecchinato, mentre Giannessi attende il vincitore della sfida tra il ceco Lukas Rosol e lo spagnolo Enrique Lopez-Perez.

