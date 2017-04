La prima ATP di Gianluigi Quinzi: andiamoci piano…

Gianluigi Quinzi è un giocatore abituato, volente o nolente, a far parlare di sé: sembrava essere un predestinato, ha rallentato strada facendo fra cambi di allenatori e disillusione dei tanti tifosi, ma pur sempre un classe ’96 che avrà pur visto i suoi coetanei un tempo battuti a ripetizione scappargli in classifica ma con ancora un sacco di tempo a disposizione per crescere e fare bene.

Il sodalizio con il mitico coach Leitgeb sembrava potergli donare la tranquillità necessaria per migliorare sotto tanti punti di vista, non solo tennistici ma anche psicologici, un allenatore glorioso che in passato aveva contribuito al mito di Muster, da seguire nello stile di vita, dentro e fuori dal campo: la recente separazione aveva invece mandato in crisi i tanti supporters (che fanno il paio con gli altrettanto numerosi haters…) che sempre più, cominciavano a perdere le speranze. Eppure Gianluigi Quinzi, centellinando gli obiettivi e i tornei, ha puntato forte soprattutto su se stesso, affidandosi a un coach intelligente come Fabio Gorietti (presso la Training Tennis School di Foligno) e a un gruppo di lavoro che può contare su Luca Vanni e Thomas Fabbiano, giocatori di riferimento se parliamo di costanza, dedizione a lavoro e che rappresentano al meglio il detto “ non è mai troppo tardi”.

La prima occasione di misurarsi con il nuovo corso è stata offerta dall’ATP250 di Marrakech, dove Quinzi ha “accompagnato” Vanni, superato le qualificazioni conquistando un dignitoso main draw in cui ha vinto la sua prima partita nel circuito maggiore battendo in due set l’esperto francese Mathieu: una vittoria non fa primavera si dirà, ma è pur sempre qualcosa di nuovo con cui confrontarsi e da cui innegabilmente partire.

Il 2T conquistato lo porrà adesso di fronte a Paolino Lorenzi in un affascinante derby, un altro tennista modello di passione e dedizione al proprio lavoro: indipendentemente da come andrà il risultato, dalla terra rossa marocchina Quinzi dovrà tornare con insegnamenti preziosi per cominciare a fare realmente sul serio.

Non si tratta di quanto tempo si sia potuto perdere, adesso è il momento di ingranare la marcia, anche se ci sono degli errori da non commettere: non bisogna creare false aspettative (in parte lo facciamo anche noi…), bisogna andare con i piedi di piombo, compiendo un passo alla volta, arrivando a qualcosa di reale e non campato per aria. Quinzi dovrà dimostrare e dimostrarci di tenerci davvero, impegnandosi al massimo, cercando di trarre il meglio dal suo potenziale dimenticando i “fasti” del passato: se potessi esprimere un desiderio riguardo Quinzi chiederei solo stabilità, il fattore più importante per il giovane tennista, la base su cui creare la propria (futura) carriera.

Il primo mattoncino è stato posto, da adesso in poi bisogna cominciare a costruire la casa.

Alessandro Orecchio