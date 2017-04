ITF Junior “Città di Firenze”: bene Pieri e Bilardo, sorprendono Mazza e Petreni

Si è conclusa un’altra giornata ricca di grande tennis al Circolo Tennis Firenze 1898, dove è in corso l’edizione numero 42 del torneo internazionale giovanile “Città di Firenze”, manifestazione di Grado 2 che si gioca sui campi in terra rossa del circolo toscano.

Apriamo il resoconto odierno parlando del torneo femminile, che ha perso per strada la britannica Francesca Jones, numero uno del seeding, e Lisa Piccinetti, numero cinque. Le due eliminazioni premature delle giocatrici appena citate, sconfitte rispettivamente dalla danese Clara Tauson e dalla svizzera Fiona Ganz, hanno spalancato la strada verso la finale a Federica Bilardo, che ora diventa la giocatrice con miglior classifica per quanto riguarda la parte alta del main draw.

La palermitana, classe 1999, non ha esitato e nel suo match d’esordio a Firenze ha messo fine alla favola di Lisa Pigato, classe 2003 capace di superare le qualificazioni alla prima esperienza in un torneo internazionale U18. Al turno successivo, Bilardo incontrerà Alice Amendola, vittoriosa a sorpresa in due set sulla slovena Kristina Novak.

Per quanto concerne i colori azzurri, da segnalare anche le vittorie di Tatiana Pieri, 6-3 6-0 alla bosniaca Berberovic, Aurora Zantedeschi, 6-3 6-0 a Matilde Mariani, e Costanza Traversi, capace di rimontare un set di svantaggio alla lucky loser Mazzola e di portare a casa la partita per 6-2 al terzo.

Nulla da fare per Valentina Del Marco, che ha racimolato appena due giochi contro la georgiana Ana Makatsaria.

Passando al torneo maschile, in evidenza quest’oggi Manuel Mazza e Duccio Petreni: il primo, classe 1999 e n.866 ITF, ha sconfitto il britannico Wendelken col punteggio di 6-1 4-6 6-2, mentre Petreni, classe 2000 e n.1145 al mondo fra gli under18, ha lasciato nove games al norvegese Anker, battuto 6-4 6-3.

Bene anche Nicolò Inserra, capace di fermare Amaury De Beer, proveniente dalle Mauritius, in due parziali. Supera il primo turno Gian Marco Ortenzi, abile a far suo il derby con il siciliano Alessandro Ingarao.

Eliminati, invece, Riccardo Allegranti e Guido Marson, beffato in rimonta dallo svizzero Von Der Schulenburg.

RISULTATI TORNEO MASCHILE

Mazza b. Wendelken (GBR) 61 46 62

Inserra b. De Beer (MRI) 75 63

Petreni b. Anker (NOR) 64 63

Kalender (CRO) b. Allegranti 61 62

Ortenzi b. Ingarao 64 62

Von Der Schulenburg (SUI) b. Marson 26 61 76

RISULTATI TORNEO FEMMINILE

Tauson (DEN) b. (1) Jones (GBR) 63 61

(2) Pieri b. Berberovic (BIH) 63 60

Ganz (SUI) b. (5) Piccinetti 61 75

(3) Bilardo b. Pigato 64 61

Amendola b. Novak 61 62

Zantedeschi b. Mariani 63 60

Traversi b. Mazzola 67 61 62

Makatsaria (GEO) b. Del Marco 61 61

Lorenzo Carini