Fed Cup: Italia vs Taiwan. Ecco le convocate. C’è solo la Errani tra le big italiane

Tathiana Garbin ha annunciato i nomi delle quattro azzurre convocate per l’incontro con Taipei in programma il 22 e 23 aprile e valido per i play-off per il World Group II. Si giocherà sulla terra rossa al Circolo Tennis “Hugo Simmen” di Barletta.

Sara Errani, Jasmine Paolini, Camilla Rosatello e Martina Trevisan sono le convocate.

Per la Rosatello, 21 anni, è la prima convocazione in Fed Cup.

Queste invece le quattro convocate per Taipei dalla capitana non giocatrice Shi-Ting Wang: Ya-Hsuan Lee, Chieh-Yu Hsu, Ching-Wen Hsu e Chia-Jung Chuang.