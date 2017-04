Roger Federer ed i 100 titoli: “Sarebbe bello, ma non voglio giocare qualsiasi torneo per raggiungere tale obiettivo” e poi sulla stagione sul rosso “Il mio corpo ha bisogno di riposare e quindi riposerò per la maggior parte del tempo”

Roger Federer, assoluto dominatore in questi primi mesi di 2017, ha dichiarato di non aver intenzione di disputare tornei di minor livello per raggiungere quota 100 titoli in carriera nel circuito maggiore. Il 35enne svizzero ha vinto il 91esimo trofeo in quel di Miami ed è a -9 dal raggiungimento delle 100 vittorie.

“Sarebbe bello, ma non voglio giocare qualsiasi torneo per raggiungere tale obiettivo. La salute viene prima di tutto; ho già vinto tre titoli nel 2017, mentre lo scorso anno sono rimasto a secco”, ha commentato Roger.

Nel corso del 2017, Federer dovrebbe giocare solo un torneo ATP 250, a Stoccarda, per preparare il torneo di Wimbledon, suo prossimo obiettivo.

La pausa dopo Miami: “A Dubai mi sono reso conto di dovermi prendere una pausa e dopo Indian Wells e Miami, ho capito che fare la stagione su terra sarebbe stato troppo.

Ora mi godrò del tempo con la mia famiglia. Il mio corpo ha bisogno di riposare e quindi riposerò per la maggior parte del tempo. Quando tornerò ad allenarmi, lo farò al massimo e dovrei tornare per il Roland Garros.”

Lorenzo Carini