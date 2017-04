Tommy Haas come Jimmy Connors

Tommy Haas vincendo lunedì contro il 19enne Reilly Opelka 7-6 (5), 4-6, 6-3 nel torneo ATP 250 di Houston, è diventato il giocatore più anziano a vincere un match professionistico dai tempi di Jimmy Connors, che all’età di 42 anni riuscì a raggiungere i quarti di finale ad Halle, in Germania, nel 1995.

Haas ha dichiarato: “Sono molto felice di giocare un altro turno. E’ interessante confrontarsi con dei giovani giocatori che non conosco bene ed è bellissimo riuscirli a battere.

Opelka è un ragazzo molto alto e potente, sa anche muoversi bene ed è perfetto il suo fisico per le esigenze del tennis di oggi, sarà una grande minaccia per tutti nei prossimi anni”.