Janko Tipsarevic parla di Nadal: “Era abituato a mangiare un barattolo di Nutella e bere tre litri di Coca-Cola al giorno” e Ferrer “Ferrer fumava”

Che il fisico di Rafa Nadal non si mantenesse a pane ed acqua non lo si scopre di certo oggi. Al contrario, quello che i più senz’altro non sapevano era che lo spagnolo, molti anni fa, fosse solito dilettarsi con i piaceri degli zuccheri con la stessa determinazione con cui oggi morde i trofei.

“Era abituato a mangiare un barattolo di Nutella e bere tre litri di Coca-Cola al giorno”, ha raccontato Janko Tipsarevic nel corso di un’intervista concessa a Sport Klub.

“Ora, si vedono sempre più raramente situazioni del genere, perché i giocatori si preoccupano sempre più della loro alimentazione”, ha aggiunto il serbo, il quale poco tempo fa aveva affermato di trovare in Nadal una grande fonte d’ispirazione.

“Hanno iniziato ad investire in loro stessi. Non ha senso avere un fisioterapista, un preparatore atletico ed un allenatore se poi fumi un pacchetto di sigarette al giorno. Ed è per questo che i veterani stanno ottenendo migliori risultati, adesso. Hanno alzato l’asticella”, ha detto il trentaduenne, cogliendo quindi l’occasione per alludere al già “chiacchierato” rapporto di David Ferrer con il fumo.

“Ferrer fumava”, ha affermato Tipsarevic, “anche se sono tre o quattro anni che abbia smesso (…) Ricordo che, prima del nostro incontro di quarti di finale alle Finals del 2012, eravamo in bagno e lui teneva una sigaretta in bocca mentre orinava. Ci sono cose che non fanno bene ad un atleta. Non allenerei mai un giocatore, se questo bevesse o fumasse, ma ognuno segue il cammino che ritiene corretto. Ovviamente, Ferrer compensava allenandosi tutto il giorno”, ha proseguito.

Quando la conversazione è poi inevitabilmente sconfinata nel delicatissimo terreno del doping, Janko non ha perso un briciolo di schiettezza e decisione nelle proprie dichiarazioni: “I test sono veri. Lo so, perché sono venuti anche in casa mia. Arrivano in qualsiasi posto uno possa immaginare. Credo che nel tennis esista il doping, anche se in una percentuale ridotta. Ho la certezza che i più giocatori forti non si dopino. La mia teoria è questa, molto semplice”.

“Quando qualcuno fornisce un campione di sangue o di urina, il campione passa attraverso la WADA (World Anti Doping Association) e, in caso di esito positivo, tutta una serie di persone rischia la propria carriera ed il proprio stipendio se dichiara il contrario, come ad esempio, ‘No, Rafael Nadal non si dopa. Mettilo lì (il campione), così non lo vedrà nessuno’. Se qualcuno si assumesse mai questo rischio e venisse scoperto, questa persona vedrebbe la propria vita distrutta. La notizia in merito alla positività di un top-player arriverebbe direttamente al presidente e della WADA e della ITF. Si rischierebbe il carcere se si nascondessero informazioni del genere, sarebbe un rischio del tutto insensato”, ha concluso.

Edoardo Gamacchio