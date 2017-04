Challenger Barletta: I risultati con il live dettagliato della terza giornata. Giustino elimina Gaio. Fuori Napolitano e Fabbiano

La continuazione della sfida tra il serbo Nikola Milojevic e il francese Tristan Lamasine, ha aperto la terza giornata del challenger “Città della Disfida” di Barletta. Il match, che ha chiuso il primo turno del tabellone principale, ha visto la vittoria di Milojevic in due set (75, 61). Prosegue il proprio cammino, rispettando i pronostici, la testa di serie numero uno del seeding. Il portoghese Gastao Elias vola ai quarti di finale dopo aver superato in due set, l’italiano Stefano Napolitano. Una partita mai in discussione, con Napolitano che ha retto nel primo set (perso 64) per poi cedere in maniera netta nel secondo (62).

Sui campi in terra rossa del circolo tennis “Hugo Simmen”, entra nel vivo anche il doppio. Subito sugli scudi la coppia che ha vinto la scorsa edizione del challenger: gli svedesi Johan Brunstrom e Andreas Siljestrom hanno superato agevolmente in due set (64, 62) l’austriaco Rameez Junaid e il tedesco Gero Kretschmer. Male la coppia italiana Gianluca Mager/Lorenzo Sonego, sconfitta dopo una lunga battaglia (64, 67, 105) dal tandem composto dallo spagnolo Enrique Lopez-Perez e dall’argentino Marco Trungelliti. Infine, a chiudere la mattinata, i fratelli croati Marin e Tomislav Draganja hanno superato in due set (64, 61) la coppia con lo spagnolo Martos Gornes e l’olandese Mark Vervoort.

Challenger Barletta CH | Terra | e43.000 – 2° Turno

Campo Centrale – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

[WC] Gianluca Mager / Lorenzo Sonego vs Enrique Lopez-Perez / Marco Trungelliti



CH Barletta Gianluca Mager / Lorenzo Sonego Gianluca Mager / Lorenzo Sonego 6 6 5 Enrique Lopez-Perez / Marco Trungelliti Enrique Lopez-Perez / Marco Trungelliti 4 7 10 Vincitori: LOPEZ-PEREZ / TRUNGELLITI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-10 G. Mager / Sonego 0-1 0-2 0-3 0-4 1-4 2-4 2-5 2-6 2-7 3-7 4-7 4-8 5-8 5-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* df 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 E. Lopez-Perez / Trungelliti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 G. Mager / Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 5-5 → 6-5 E. Lopez-Perez / Trungelliti 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 G. Mager / Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 E. Lopez-Perez / Trungelliti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-3 → 5-3 G. Mager / Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 E. Lopez-Perez / Trungelliti 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 G. Mager / Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 2-2 → 3-2 E. Lopez-Perez / Trungelliti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-2 → 2-2 G. Mager / Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 E. Lopez-Perez / Trungelliti 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 G. Mager / Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 E. Lopez-Perez / Trungelliti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 5-4 → 6-4 G. Mager / Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 E. Lopez-Perez / Trungelliti 15-0 15-15 40-15 4-3 → 4-4 G. Mager / Sonego 0-15 0-30 0-40 df 4-2 → 4-3 E. Lopez-Perez / Trungelliti 0-15 0-30 df 0-40 3-2 → 4-2 G. Mager / Sonego 15-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 2-2 → 3-2 E. Lopez-Perez / Trungelliti 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 G. Mager / Sonego 0-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 E. Lopez-Perez / Trungelliti 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 G. Mager / Sonego 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

[1] Johan Brunstrom / Andreas Siljestrom vs Rameez Junaid / Gero Kretschmer



CH Barletta Johan Brunstrom / Andreas Siljestrom [1] Johan Brunstrom / Andreas Siljestrom [1] 6 6 Rameez Junaid / Gero Kretschmer Rameez Junaid / Gero Kretschmer 4 2 Vincitori: BRUNSTROM / SILJESTROM Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Brunstrom / Siljestrom 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 6-2 R. Junaid / Kretschmer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-1 → 5-2 J. Brunstrom / Siljestrom 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 R. Junaid / Kretschmer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 J. Brunstrom / Siljestrom 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 R. Junaid / Kretschmer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-0 → 2-1 J. Brunstrom / Siljestrom 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 R. Junaid / Kretschmer 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Brunstrom / Siljestrom 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 R. Junaid / Kretschmer 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-3 → 5-4 J. Brunstrom / Siljestrom 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 4-3 → 5-3 R. Junaid / Kretschmer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 J. Brunstrom / Siljestrom 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 R. Junaid / Kretschmer 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 1-3 → 2-3 J. Brunstrom / Siljestrom 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 R. Junaid / Kretschmer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 J. Brunstrom / Siljestrom 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 R. Junaid / Kretschmer 0-15 df 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Thomas Fabbiano vs [7] Maximilian Marterer (non prima ore: 12:30)



CH Barletta Thomas Fabbiano Thomas Fabbiano 2 5 Maximilian Marterer [7] Maximilian Marterer [7] 6 7 Vincitore: M. MARTERER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-6 → 5-7 T. Fabbiano 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 M. Marterer 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 T. Fabbiano 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Marterer 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-3 → 1-4 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 T. Fabbiano 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-30 ace 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Lorenzo Giustino vs Federico Gaio



CH Barletta Lorenzo Giustino Lorenzo Giustino 6 6 Federico Gaio Federico Gaio 3 1 Vincitore: L. GIUSTINO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 F. Gaio 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-1 → 6-1 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 L. Giustino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 L. Giustino 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Giustino 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 L. Giustino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-1 → 5-2 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 4-0 → 4-1 F. Gaio 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 3-0 → 4-0 L. Giustino 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 F. Gaio 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Maximilian Marterer / Stefano Napolitano vs Marco Cecchinato / Matteo Donati



CH Barletta Maximilian Marterer / Stefano Napolitano Maximilian Marterer / Stefano Napolitano 3 2 Marco Cecchinato / Matteo Donati Marco Cecchinato / Matteo Donati 6 6 Vincitori: CECCHINATO / DONATI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Cecchinato / Donati 15-0 ace 30-0 30-15 30-40 40-40 2-5 → 2-6 M. Marterer / Napolitano 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 M. Cecchinato / Donati 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-3 → 2-4 M. Marterer / Napolitano 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 2-2 → 2-3 M. Cecchinato / Donati 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Marterer / Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Cecchinato / Donati 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Marterer / Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Cecchinato / Donati 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Marterer / Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 M. Cecchinato / Donati 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 M. Marterer / Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 M. Cecchinato / Donati 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Marterer / Napolitano 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 M. Cecchinato / Donati 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Marterer / Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Cecchinato / Donati 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Enrique Lopez-Perez / Marco Trungelliti vs [3] Tomasz Bednarek / Roman Jebavy



CH Barletta Enrique Lopez-Perez / Marco Trungelliti Enrique Lopez-Perez / Marco Trungelliti 2 6 Tomasz Bednarek / Roman Jebavy [3] Tomasz Bednarek / Roman Jebavy [3] 6 7 Vincitori: BEDNAREK / JEBAVY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* ace 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 E. Lopez-Perez / Trungelliti 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 T. Bednarek / Jebavy 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 E. Lopez-Perez / Trungelliti 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-5 → 5-5 T. Bednarek / Jebavy 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-5 → 4-5 E. Lopez-Perez / Trungelliti 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 3-5 T. Bednarek / Jebavy 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-3 → 3-4 E. Lopez-Perez / Trungelliti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 T. Bednarek / Jebavy 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 E. Lopez-Perez / Trungelliti 0-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 T. Bednarek / Jebavy 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 E. Lopez-Perez / Trungelliti 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Bednarek / Jebavy 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 E. Lopez-Perez / Trungelliti 0-15 15-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 T. Bednarek / Jebavy 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 E. Lopez-Perez / Trungelliti 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 T. Bednarek / Jebavy 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 1-3 → 1-4 E. Lopez-Perez / Trungelliti 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 T. Bednarek / Jebavy 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 E. Lopez-Perez / Trungelliti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-1 → 1-1 T. Bednarek / Jebavy 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Campo 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

Marin Draganja / Tomislav Draganja vs [WC] Sergio Martos Gornes / Mark Vervoort



CH Barletta Marin Draganja / Tomislav Draganja Marin Draganja / Tomislav Draganja 6 6 Sergio Martos Gornes / Mark Vervoort Sergio Martos Gornes / Mark Vervoort 4 1 Vincitori: DRAGANJA / DRAGANJA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Draganja / Draganja 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 S. Martos Gornes / Vervoort 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-1 → 5-1 M. Draganja / Draganja 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 S. Martos Gornes / Vervoort 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 M. Draganja / Draganja 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 S. Martos Gornes / Vervoort 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 M. Draganja / Draganja 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Martos Gornes / Vervoort 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-4 → 6-4 M. Draganja / Draganja 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 S. Martos Gornes / Vervoort 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-3 → 4-4 M. Draganja / Draganja 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Martos Gornes / Vervoort 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 M. Draganja / Draganja 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Martos Gornes / Vervoort 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Draganja / Draganja 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 S. Martos Gornes / Vervoort 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Draganja / Draganja 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Nikola Milojevic vs Tristan Lamasine (non prima ore: 12:00) 1T



CH Barletta Nikola Milojevic Nikola Milojevic 7 6 Tristan Lamasine Tristan Lamasine 5 1 Vincitore: N. MILOJEVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 N. Milojevic 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 T. Lamasine 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 N. Milojevic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 T. Lamasine 0-15 0-30 0-40 df 2-1 → 3-1 N. Milojevic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Lamasine 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Milojevic 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 T. Lamasine 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 N. Milojevic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 T. Lamasine 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 N. Milojevic 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 T. Lamasine 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 N. Milojevic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 T. Lamasine 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 N. Milojevic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Lamasine 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 N. Milojevic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 T. Lamasine 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Milojevic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

[1] Gastao Elias vs Stefano Napolitano



CH Barletta Gastao Elias [1] Gastao Elias [1] 6 6 Stefano Napolitano Stefano Napolitano 4 2 Vincitore: G. ELIAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 G. Elias 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 S. Napolitano 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 G. Elias 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-2 → 4-2 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 G. Elias 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 S. Napolitano 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 G. Elias 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 G. Elias 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 G. Elias 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-3 → 5-3 S. Napolitano 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 G. Elias 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 G. Elias 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 G. Elias 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 S. Napolitano 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. [Alt] Kimmer Coppejans vs [5] Arthur De Greef